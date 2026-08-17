"Los vecinos empezaron a invadir": CDMX y Edomex concentran el 30% los casos de despojo de vivienda en el país

Ciudad de México y Estado de México concentran el 31.1% de los casos de despojo de las 44,343 carpetas de investigación abiertas en el país de enero de 2025 a junio de 2026.

Ciudad de México y Estado de México concentran 31.1% del total de despojos denunciados en México de enero de 2025 a junio de 2026. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)

El Estado de México ocupa el primer lugar nacional con 8,043 casos y la Ciudad de México el segundo con 5,763 casos, de acuerdo con las cifras de Incidencia Delictiva publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el caso de la Roma Sur, tras presentarse la denuncia y abrirse la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/AJ UI-3C/D/508/05-2025, en un año y tres meses la Fiscalía capitalina ha logrado asegurar varios de los departamentos, pero ocho siguen ocupados en el edificio.

Departamentos asegurados por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en Tonalá 351, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. (Foto: Cortesía)

Norma vivía en uno de los departamentos, pero se mudó luego de que uno de los ocupantes intentó atacarla con un cuchillo para impedirle cambiar una chapa el pasado 11 de junio, afirma, por lo que presentó la denuncia CI-FICUH/UAT-CUH-7/UI-1 S/D/01068/06-2026.

La Fiscalía de la ciudad realizó un operativo el 28 de junio en donde los departamentos aún ocupados fueron desalojados y asegurados, pero no sirvió de mucho.

“Sacaron a los que se habían metido. Se acabó el operativo, como a los 20 minutos rompieron sellos y se volvieron a meter”, afirma Norma.

Mientras en la Ciudad de México el delito de despojo se ha mantenido con un número consistente de denuncias desde en la última década, en el Estado de México la cantidad de carpetas de investigación incluso ha aumentado a través de los años.

Casos de despojo reportados cada año en Ciudad de México y Estado de México de 2016 a 2026. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)

Cada año en la Ciudad de México se denuncian alrededor de 3,500 y 4,000 casos de despojo, cifras que se han mantenido en los últimos 15 años, apunta Rodrigo Meneses Reyes, profesor-investigador en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Es increíble que después de 15 años en donde estas cifras de despojo se sostienen, las autoridades no hayan desarrollado aún un protocolo que les permita saber a las víctimas qué es lo que sigue una vez que denuncian, cuándo van a recuperar sus inmuebles”, dice.

Iztapalapa, Ecatepec, Cuauhtémoc y GAM, con más carpetas

Graciela Alarcón Domínguez cuidaba a su madre, una mujer de 89 años, mientras se recuperaba de una cirugía de prótesis de cadera. “Ya se metieron a tu casa”, leyó en un mensaje que le enviaron el 23 de junio, acompañado de una fotografía de los muebles, ropa y electrodomésticos que fueron sacados a la calle por los sujetos que invadieron la vivienda de su madre, Ernestina Domínguez Moreno.

Graciela, de 64 años, acudió el mismo día al Ministerio Público No.45 de Álvaro Obregón a presentar la denuncia por despojo de la casa que perteneció a su familia por más de cuatro décadas, ubicada en Moreras 63 lote 21, colonia Jalalpa el Grande. Se abrió la carpeta de investigación CI-FIAO/UAT-AO-3-/UI-1 S/D/00780/06-2026.

La casa de Moreras 63, colonia Jalalpa el Grande en la alcaldía Álvaro Obregón, es uno de los inmuebles de la Ciudad de México por el que se presentó una denuncia por despojo. (Foto: Cortesía)

Además de carecer de los recursos para contratar una defensa legal privada para llevar su denuncia, Graciela ha tenido que trasladar una y otra vez a su madre ante la agencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) pese a que la mujer de avanzada edad se encuentra en silla de ruedas y no alcanza a comprender por completo que fue víctima de despojo.

“No solo nos robaron la casa, nos robaron la tranquilidad de mi mamá”, lamenta Graciela Alarcón, quien es una de las víctimas de los miles de casos de despojo que se acumulan en la capital.