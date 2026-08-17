"Los vecinos empezaron a invadir": CDMX y Edomex concentran el 30% los casos de despojo de vivienda en el país

La alcaldía Cuauhtémoc es uno de los focos rojos del despojo en la Ciudad de México. Ahí, en la colonia Roma Sur, se encuentra el edificio de Tonalá 351, donde sus habitantes y administradores sehan enfrentado durante más de un año una disputa por la ocupación de departamentos que, pese a las denuncias y a los operativos de la Fiscalía capitalina, continúan en algunos casos bajo control de quienes los invadieron.
El problema comenzó en mayo de 2025, cuando solo ocho de un total de 35 departamentos se encontraban habitados por inquilinos y el resto estaba en proceso de remodelación para después ofrecerlos en renta.
De pronto, un grupo de inquilinos tomó por la fuerza los departamentos que antes ocupaban de forma regular y se apropió de otros, para invadir un total de 15 viviendas, asegura Norma Reyes, administradora del edificio, que era gestionado por la inmobiliaria Neve.
“Inventaron que se murió el dueño y dejaron de pagar renta. Entre los mismos vecinos empezaron a invadir y meter gente de otros lugares”, relata.
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Ciudad de México y Estado de México concentran el 31.1% de los casos de despojo de las 44,343 carpetas de investigación abiertas en el país de enero de 2025 a junio de 2026.
El Estado de México ocupa el primer lugar nacional con 8,043 casos y la Ciudad de México el segundo con 5,763 casos, de acuerdo con las cifras de Incidencia Delictiva publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el caso de la Roma Sur, tras presentarse la denuncia y abrirse la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/AJ UI-3C/D/508/05-2025, en un año y tres meses la Fiscalía capitalina ha logrado asegurar varios de los departamentos, pero ocho siguen ocupados en el edificio.
Norma vivía en uno de los departamentos, pero se mudó luego de que uno de los ocupantes intentó atacarla con un cuchillo para impedirle cambiar una chapa el pasado 11 de junio, afirma, por lo que presentó la denuncia CI-FICUH/UAT-CUH-7/UI-1 S/D/01068/06-2026.
La Fiscalía de la ciudad realizó un operativo el 28 de junio en donde los departamentos aún ocupados fueron desalojados y asegurados, pero no sirvió de mucho.
“Sacaron a los que se habían metido. Se acabó el operativo, como a los 20 minutos rompieron sellos y se volvieron a meter”, afirma Norma.
Mientras en la Ciudad de México el delito de despojo se ha mantenido con un número consistente de denuncias desde en la última década, en el Estado de México la cantidad de carpetas de investigación incluso ha aumentado a través de los años.
Cada año en la Ciudad de México se denuncian alrededor de 3,500 y 4,000 casos de despojo, cifras que se han mantenido en los últimos 15 años, apunta Rodrigo Meneses Reyes, profesor-investigador en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Es increíble que después de 15 años en donde estas cifras de despojo se sostienen, las autoridades no hayan desarrollado aún un protocolo que les permita saber a las víctimas qué es lo que sigue una vez que denuncian, cuándo van a recuperar sus inmuebles”, dice.
Iztapalapa, Ecatepec, Cuauhtémoc y GAM, con más carpetas
Graciela Alarcón Domínguez cuidaba a su madre, una mujer de 89 años, mientras se recuperaba de una cirugía de prótesis de cadera. “Ya se metieron a tu casa”, leyó en un mensaje que le enviaron el 23 de junio, acompañado de una fotografía de los muebles, ropa y electrodomésticos que fueron sacados a la calle por los sujetos que invadieron la vivienda de su madre, Ernestina Domínguez Moreno.
Graciela, de 64 años, acudió el mismo día al Ministerio Público No.45 de Álvaro Obregón a presentar la denuncia por despojo de la casa que perteneció a su familia por más de cuatro décadas, ubicada en Moreras 63 lote 21, colonia Jalalpa el Grande. Se abrió la carpeta de investigación CI-FIAO/UAT-AO-3-/UI-1 S/D/00780/06-2026.
Además de carecer de los recursos para contratar una defensa legal privada para llevar su denuncia, Graciela ha tenido que trasladar una y otra vez a su madre ante la agencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) pese a que la mujer de avanzada edad se encuentra en silla de ruedas y no alcanza a comprender por completo que fue víctima de despojo.
“No solo nos robaron la casa, nos robaron la tranquilidad de mi mamá”, lamenta Graciela Alarcón, quien es una de las víctimas de los miles de casos de despojo que se acumulan en la capital.
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Alcaldías y municipios como Iztapalapa, Ecatepec, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero representan focos rojos del despojo en ambas entidades, con la mayor cantidad de carpetas de investigación.
Solo en 1% de los casos hay sentencia
La persistencia de este delito se explica en parte por el alto grado de impunidad, pues solo en el 7% de los casos uno o varios de los presuntos responsables del despojo de un inmueble son detenidos y apenas en 1% de los casos se logra una sentencia en su contra, advierte Meneses Reyes, investigador del CIDE.
“En la Ciudad de México apenas el 2% de las propiedades que son objeto de despojo regresan a sus legítimos propietarios después de un proceso judicial. Estamos hablando de 60,000 delitos (en los últimos 15 años) y solo el 2% ha logrado el sistema de justicia retornar las propiedades a sus legítimos dueños”, indica el académico.
En la capital son 10 colonias las que se han colocado como puntos críticos del problema de despojo desde 2016, según cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).
CentroHistórico: 705
Agrícola Oriental: 379
Narvarte: 367
Roma Norte: 349
Doctores: 348
San Andrés Totoltepec: 314
Del Valle Centro: 293
Santa María la Ribera: 292
Obrera: 267
Pedregal de Santo Domingo: 250
Para Meses Reyes, los puntos en común de estas colonias son que en su mayoría los inmuebles han tendido a subir de valor de forma relevante, además de contener propiedades antiguas, en ocasiones sin certidumbre legal sobre su titularidad.
“Son colonias de largo arraigo en la ciudad en donde las relaciones de propiedad han pasado sin formalizarse: los dueños han muerto, las personas que arrendaban originalmente también fallecieron, se mudaron”, explica.
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República de Cuba 11
Justo en el Centro Histórico de la capital se encuentra República de Cuba 11, edificio del cual sus habitantes fueron desalojados –con el uso de la fuerza– el 25 de agosto de 2025, entre ellos inquilinos que llevaban hasta 50 años viviendo en los departamentos.
“En este caso sí hubo un proceso legal pero hubo un fraude procesal y no se le garantizaron sus derechos a los inquilinos como poseedores del inmueble”, detalla Arturo Aparicio, abogado y asesor legal de los residentes.
Los inquilinos tenían contratos de arrendamiento con Fernando Adolfo Díaz Pérez de León, dueño original del edificio, quien murió en 1992. Siguieron pagando renta a la inmobiliaria que administraba el edificio hasta 2017, cuando la empresa desapareció.
Fue hasta después del desalojo ejecutado el año pasado, cuando los inquilinos se enteraron que el inmueble fue escriturado en 2016 a nombre de otra persona a través de un juicio contra el propietario original por un supuesto contrato de compra-venta.
La escritura fue emitida por un notario de Tizayuca, Hidalgo: se trata de Octavio Eduardo Soto Hernández, quien se encuentra en prisión preventiva justificada desde julio de 2025 acusado de fraude procesal por ejercer sin estar certificado como abogado, detalla Aparicio.
“Estamos ante un modelo de despojo sofisticado porque se utiliza a notarios, a tribunales y a la autoridad, la fuerza pública, para ejecutar un despojo”, sostiene el asesor legal de República de Cuba 11.
Un año después, el Gobierno de la Ciudad de México está en proceso de declarar de utilidad pública el edificio para proceder a su expropiación, con el objetivo de ofrecer a través del Instituto de Vivienda (INVI) que los inquilinos puedan comprar los departamentos que fueron sus hogares.
En la Ciudad de México el Gobierno y la Fiscalía local anunciaron protocolos de acción de respuesta inmediata para la atención de denuncias y creó un Gabinete contra el Despojo para dar seguimiento a los casos. En 2025 incluso se incrementaron hasta 22 años de cárcel las penas contra quienes cometen despojo en la capital.
Mientras en el Estado de México con la 'Operación Restitución' se han recuperado 1,452 inmuebles objeto de despojo en un año, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia mexiquense.
No obstante, para el investigador Rodrigo Meneses Reyes, más allá de anunciar operativos y elevar las penas contra el delito de despojo, es necesario blindar los inmuebles para evitar que sean vendidos, hipotecados, donados o transferidos de otras formas.
“¿Qué es lo que necesitamos? Trabajar sobre las propiedades: lograr que se congelen, que regresen a sus legítimos propietarios en el menor tiempo posible y asegurar que ese retorno sea seguro y permanente”, afirma Meneses Reyes.