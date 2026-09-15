Ahí, cerca del bullicio de los automóviles, del ir y venir de los trenes de la Línea 12 del Metro de la Cuidad de México, hombres y mujeres confeccionan las banderas monumentales que miden hasta 120 metros y pesan 250 kilogramos, pero también aquellas que adornan una oficina pública o las que se portarán durante un desfile militar.





La Fábrica de Vestuario y Equipo (FAVE) se ubica en la alcaldía Iztapalapa. (Foto: Lidia Arista/Expansión.)

El proceso va de 10 a 30 días y participan hasta 20 soldados quienes son los encargados de teñir, cortar, dibujar, coser y planchar cada una de las hasta 500 banderas monumentales que se producen cada año.

El primer paso es definir el tamaño de la bandera seguido por el corte y unión de lienzos verdes, blancos y rojos. Los blancos son los primeros en ser unidos porque justo en el centro se dibujará a mano el Escudo Nacional mexicano.



Con un lápiz 5b, con grafito que no “se corre”, se dibuja un águila real devorando una serpiente cascabel, el nopal, las ramas de encino y laurel y el islote de agua, con lo que se da forma al emblema nacional mexicano.





Después de definir el tamaño y ya con los lienzos listos, se dibuja a lápiz el escudo nacional. (Foto: Lidia Arista/Expansión.)



Once colores base son los que dan integran el primer esbozo, entre ellos café, verde, rojo y azul, luego viene el turno del negro, amarillo y magenta para dar realce al escudo nacional. Dependiendo del tamaño, el proceso de pintado se hace de pie o en el suelo.

El escudo nacional se elabora con 11 colores base. (Foto: Lidia Arista/Expansión.)





Con una protección para sus zapatos, pinceles, brochas y pintura, en el suelo de uno de los extremos del taller los soldados José Manuel Rosales, Eylen Galicia y Daniela Itzel hacen el matizado con el que se concluirá la primera de las dos caras del escudo nacional de una bandera de 50 metros.