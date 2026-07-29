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CDMX

Ciudadanos reclaman resultados a la Fiscalía CDMX ante despojos: "Es una red terrible"

Arturo Santana Alfaro, hijo de la señora Carlota, urgió al Gobierno capitalino implementar medidas como el Operativo Restitución en el Edomex, en el que se han recuperado más de 2,000 inmuebles.
mié 29 julio 2026 03:48 PM
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Vecinos afectados por despojo de inmuebles en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez, previo a la reunión con Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de la CDMX, y el secretario de Gobierno, César Cravioto. (Foto: Shelma Navarrete/Expansión Política)

Vecinos de la colonia Del Valle exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) actuar en los casos de despojo de inmuebles denunciados en la alcaldía Benito Juárez y otras alcaldías.

Alicia Camps, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) Del Valle, sostuvo que tanto en la alcaldía como en la Ciudad de México operan redes organizadas dedicadas al despojo.

"El Gobierno le apuesta a la desunión de la gente, quieren calificar esto de un evento único y aislado y no, es una red terrible que te robaron en minutos tu vida", señaló.

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Previo a reunirse con la fiscal Bertha Alcalde y el secretario de Gobierno, César Cravioto, ciudadanos pidieron acciones concretas a las autoridades, entre ellas detener de forma inmediata a la mujer responsable del intento de invasión en Cerrada Matías Romero 18.

Alicia Camps cuestionó que en este caso de intento de despojo, la mujer captada en video y sorprendida por vecinos cuando intentaba invadir el inmueble no haya sido detenida pese a ser presentada ante un Ministerio Público.

"No entendemos por qué no detuvieron a la invasora en ese momento que ya está plenamente identificada. Tiene que haber colusión para que de manera tan ágil puedan hacer todo lo que hacen, es decir, presentar papeles apócrifos", dijo ante medios de comunicación frente a la sede de la Fiscalía capitalina.

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Arturo Santana Alfaro, hijo de la señora Carlota, cuyo caso tomó atención pública cuando la mujer de la tercera edad disparó contra quienes intentaron invadir su vivienda en el Estado de México, se pronunció en solidaridad a las y los vecinos de Benito Juárez y señaló que el despojo de inmuebles es "un cáncer" en la capital.

"Este cáncer que se puede convertir en metástasis si no lo paran aquí en la Ciudad de México", dijo.

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Indicó que pese a la presentación de un Gabinete contra el Despojo por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en junio de 2025, no se ha informado sobre las acciones de las autoridades para atender el problema.

"Al día de hoy no hay un resultado palpable, un resultado real en la recuperación y en lo que se está haciendo para evitar el delito de despojo en la ciudad", consideró.

Santana Alfaro afirmó que son grupos de la delincuencia organizada quienes se dedican al despojo y urgió al Gobierno de la Ciudad de México a implementar medidas como el Operativo Restitución aplicado en el Estado de México, en el que se han recuperado más de 2,000 inmuebles.

"No podemos llamarle por otro nombre, hay delincuencia organizada en donde se encuentran coludidos servidores públicos", señaló Santana.

¿Qué piden los ciudadanos?

-Que la Fiscalía CDMX informe sobre las omisiones en el caso y las acciones que tomará para que no se repitan.
-Dar una rendición de cuentas sobre las acciones tomadas desde la Fiscalía CDMX para combatir el delito de despojo en la ciudad en esta administración y los resultados obtenidos.
-Informar sobre las investigaciones respecto a grupos dedicados de forma sistemática al despojo de inmuebles.
-Dar cuenta de los avances de casos de despojo concretos denunciados en la colonia Del Valle y en la alcaldía Benito Juárez.
-Trabajar una estrategia institucional para la restitución de inmuebles a sus legítimos dueños.
-Revisar casos en donde existen indicios de que los protocolos de actuación policial no fueron seguidos correctamente.
-Que las víctimas tengan acceso a la información sobre los avances en sus denuncias.
-Instalar una mesa permanente de trabajo entre el Gobierno CDMX, la Fiscalía capitalina y ciudadanos afectados en la colonia Del Valle.

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