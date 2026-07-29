Ciudadanos reclaman resultados a la Fiscalía CDMX ante despojos: "Es una red terrible"

Indicó que pese a la presentación de un Gabinete contra el Despojo por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en junio de 2025, no se ha informado sobre las acciones de las autoridades para atender el problema.

"Al día de hoy no hay un resultado palpable, un resultado real en la recuperación y en lo que se está haciendo para evitar el delito de despojo en la ciudad", consideró.

Santana Alfaro afirmó que son grupos de la delincuencia organizada quienes se dedican al despojo y urgió al Gobierno de la Ciudad de México a implementar medidas como el Operativo Restitución aplicado en el Estado de México, en el que se han recuperado más de 2,000 inmuebles.

"No podemos llamarle por otro nombre, hay delincuencia organizada en donde se encuentran coludidos servidores públicos", señaló Santana.

¿Qué piden los ciudadanos?

-Que la Fiscalía CDMX informe sobre las omisiones en el caso y las acciones que tomará para que no se repitan.

-Dar una rendición de cuentas sobre las acciones tomadas desde la Fiscalía CDMX para combatir el delito de despojo en la ciudad en esta administración y los resultados obtenidos.

-Informar sobre las investigaciones respecto a grupos dedicados de forma sistemática al despojo de inmuebles.

-Dar cuenta de los avances de casos de despojo concretos denunciados en la colonia Del Valle y en la alcaldía Benito Juárez.

-Trabajar una estrategia institucional para la restitución de inmuebles a sus legítimos dueños.

-Revisar casos en donde existen indicios de que los protocolos de actuación policial no fueron seguidos correctamente.

-Que las víctimas tengan acceso a la información sobre los avances en sus denuncias.

-Instalar una mesa permanente de trabajo entre el Gobierno CDMX, la Fiscalía capitalina y ciudadanos afectados en la colonia Del Valle.