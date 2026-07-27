Vecinos detuvieron un intento de despojo en Cerrada Matías Romero 18, cuando una mujer acompañada de otro sujeto intentó arrancar las cámaras de seguridad con un palo y entrar a la casa el pasado 21 de julio.

“Llegó esta llamada de auxilio: ‘nos están golpeando, nos están invadiendo, nos quieren despojar’”, cuenta Alicia Camps.

Si bien policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) respondieron también al llamado, los residentes tuvieron que presionar a los oficiales para que presentaran a la mujer ante el Ministerio Público.

“Finalmente se la llevan al Ministerio Público pero lo único que resulta es que sueltan a la señora, no le piden ni siquiera identificación”, lamenta Camps.

La representante ciudadana indica que la mujer fue identificada como Virginia Vázquez García, quien aparece como mediadora privada certificada con el número 558 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“Suena como si fuera una invasora profesional, lo cual lo hace todavía más peligroso”, comenta la integrante del Copaco en Del Valle Centro.

Vecinos en Del Valle pegaron carteles para señalar a la presunta responsable del intento de despojo en la casa de Cerrada Matías Romero 18, quien fue captada en video. (Foto: Shelma Navarrete)

La mujer es señalada por vecinos también como presunta responsable de apropiarse de un inmueble en Cerrada Matías Romero 57.