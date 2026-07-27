Deshabilitar cámaras de vigilancia, quitar cerraduras y reemplazarlas por nuevas, así como sacar muebles y pertenencias de los habitantes en tan solo minutos es el modus operandi del despojo que han identificado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.
“Llegan con cerrajero, te cambian la chapa; llegan con un camión de mudanza, sacan todos tus muebles, tus fotos, tus recuerdos y cuando llegas con la autoridad para demostrar que es tu inmueble ya le cambiaron la cerradura, ya no puedes acceder, entonces cuando estas personas abren la puerta te dicen ‘aquí no hay nada tuyo’”, explica Alicia Camps, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) en la colonia Del Valle Centro.
Publicidad
Vecinos detuvieron un intento de despojo en Cerrada Matías Romero 18, cuando una mujer acompañada de otro sujeto intentó arrancar las cámaras de seguridad con un palo y entrar a la casa el pasado 21 de julio.
“Llegó esta llamada de auxilio: ‘nos están golpeando, nos están invadiendo, nos quieren despojar’”, cuenta Alicia Camps.
Si bien policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) respondieron también al llamado, los residentes tuvieron que presionar a los oficiales para que presentaran a la mujer ante el Ministerio Público.
“Finalmente se la llevan al Ministerio Público pero lo único que resulta es que sueltan a la señora, no le piden ni siquiera identificación”, lamenta Camps.
La representante ciudadana indica que la mujer fue identificada como Virginia Vázquez García, quien aparece como mediadora privada certificada con el número 558 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
“Suena como si fuera una invasora profesional, lo cual lo hace todavía más peligroso”, comenta la integrante del Copaco en Del Valle Centro.
La mujer es señalada por vecinos también como presunta responsable de apropiarse de un inmueble en Cerrada Matías Romero 57.
Publicidad
De acuerdo con Alicia Camps, hay al menos seis casos más de despojo identificados en la colonia Del Valle, aunque durante el plantón de vecinos que exigían la intervención de las autoridades, habitantes de otras colonias e incluso alcaldías se acercaron para compartir sus propios casos, sumando alrededor de 50.
“No me queda duda de que hay muchos más pero la gente no denuncia primero por temor, porque (quienes despojan) son gente muy violenta y en segundo lugar por falta de confianza en la Fiscalía”, comenta la representante vecinal.
A tan solo unas calles, en la colonia Del Valle, la casa Martín Mendalde número 928, propiedad de la familia del muralista Jorge González Camarena, fue invadida.
Su nieta Adriana González Camarena ha pedido apoyo en redes sociales para recuperar el inmueble del muralista. En varias publicaciones relata el modus operandi –que coincide con el de Alicia Camps– de quienes –acusa– están despojando bienes.
"Rompen chapas, sacan tus pertenencias, remodelan en semanas y tu casa ya es de la mafia", escribió.
González Camarena pide ayuda a las autoridades, incluyendo al alcalde Luis Mendoza Acevedo (PAN), para atender su caso.
Despojan la casa de mi abuelo y en cosa de semanas es otra, viven mafiosos cuidados y respaldados por la autoridad, son intocables, al estado se le olvida que son responsables de salvaguardar a las víctimas y procurar justicia. La casa donde vivi mis primeros años de vida. https://t.co/v3OrkXaSy2
Alicia Camps indica que los inmuebles donde viven personas de la tercera edad así como aquellos deshabitados son el blanco preferido de quienes se dedican al despojo de propiedades.
“Van, tocan y si ven que no abren lo apuntan, segundo día, tercer día, cuarto día… al séptimo día llegan con un cerrajero, abren y ya. Pareciera que hay también colusión con notarías, con Ministerios Públicos, entonces se vuelve un viacrucis”, considera.
Publicidad
La respuesta de las autoridades
Tras la protesta de vecinos y la denuncia presentada, la casa en Cerrada Matías Romero 18 se encuentra asegurada y con sellos de la Fiscalía capitalina bajo la carpeta de investigación CI-FIBJ/UAT-BJ-2/UI-1S/D/1296/07-2026 por el delito de despojo, mientras dos elementos de la Policía en una patrulla custodian la entrada.
“El agente del Ministerio Público solicitó la intervención de la Policía de Investigación (PDI) y actualmente se encuentran en curso diversas diligencias para recabar videograbaciones, revisar la documentación relacionada con el inmueble y establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como la probable participación de las personas involucradas”, indicó la Fiscalía a través de una tarjeta informativa el 24 de julio.
Vecinos de la colonia Del Valle tendrán una mesa de trabajo con la fiscal general Bertha Alcalde, el secretario de Gobierno, César Cravioto y con una representación del Registro Público de la Propiedad para exponer el problema de despojos que se vive en la zona.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que tanto la Fiscalía como la Secretaría de Gobierno atenderán las denuncias sobre despojos en la colonia Del Valle en la próxima mesa de trabajo.
“Por supuesto que va a haber ahí un acompañamiento, va a haber un análisis, ha habido denuncias, se va a analizar la situación”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.
No estamos de acuerdo con ningún despojo y estaremos viendo, revisando, apoyando y acompañando,