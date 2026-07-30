Los casos de despojo en la CDMX suman casi 2,000 denuncias y alcanzan la casa del muralista Jorge González Camarena

"Nos están dejando solos", reclama Adriana González Camarena, nieta del muralista mexicano Jorge González Camarena, cuya casa fue invadida nueve semanas atrás. Ahora busca recuperar el inmueble ubicado en Martín Mendalde número 928 en el que vivió alrededor de 100 años.
"Mi abuelo a base de trabajo y pinceladas se hizo de una casa durante 100 años que hoy está invadida por esta mafia. Ya el Estado se tiene que poner serio, tiene que actuar", dijo Adriana, pintora como su abuelo.
Su caso se suma a las 1,966 denuncias de despojo presentadas en el primer semestre del año en la capital y a los reclamos de los ciudadanos que hoy piden a la Fiscalía General de la CDMX y a las autoridades capitalinas actuar.
Publicidad
El inmueble estaba en posesión de su tía, hermana del pintor, una mujer de la tercera edad. Sin embargo sujetos entraron a la vivienda, cambiaron cerraduras, ventanas y el portón.
Es el modus operandi que está operando: personas buscan inmuebles deshabitados o viviendas donde los propietarios son, precisamente, personas vulnerables comoadultos mayores. También detectan casas donde los residentes están ausentes para entrar, cambiar cerraduras y usurpar la propiedad.
Patrick Strassburger Weidmann, miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, explica que la privación de la posesión es como tal el delito de despojo. “Es una disposición físico fáctica de un inmueble, es decir, el tema de los paracaidistas, el que alguien se meta a mi casa por la fuerza", señala.
Este delito se sanciona con una pena de seis a 11 años de prisión, la cual puede subir hasta los 22 años de cárcel en caso de agravantes como que las víctimas sean personas mayores de 60 años, menores de edad, mujeres embarazadas o personas indígenas, entre otras, de acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México.
El despojo se clasifica en tres modalidades, explica Javier González, litigante del despacho Bravo Manzo Abogados, especializado en propiedad inmobiliaria en la Ciudad de México.
-Despojo material: cuando una persona entra a un inmueble, cambia cerraduras, coloca personas al interior o expulsa a quienes ocupan el inmueble. -Despojo documental: uso de poderes falsos, contratos simulados, escrituras apócrifas o suplantación de la identidad o documentos alterados para aparentar una compra-venta, donación o transmisión de la propiedad -Despojo cometido por el titular del inmueble: cuando la persona propietaria cambia las cerraduras y expulsa por la fuerza a las personas que arriendan el inmueble.
Publicidad
El despojo no va solo: para su comisión, es común que redes criminales recurran a otros delitos como defraudación, falsificación de documentos y suplantación de identidad, advierte Strassburger Weidmann.
“Los grupos delincuenciales lo que han buscado hacer es que una vez que despojan, falsifican o alteran documentos, una vez que hacen una suplantación de identidad, la intención muchas veces es vender el inmueble a un tercero”, apunta el integrante del Colegio de Notarios CDMX.
¿Cómo prevenir el despojo de un inmueble?
El elemento clave para prevenir y poder defenderse ante un despojo es contar con la escritura de la casa, departamento o inmueble, que le permitirá a la víctima comprobar que la propiedad es suya.
“La escritura es el documento notarial que va a acreditar de manera fehaciente que una persona es propietaria", apunta el titular de la Notaría 59 de la Ciudad de México.
La escritura es un escudo protector con el cual si alguien llega a padecer ese delito, precisamente con su escritura es con la que se va a defender,
Patrick Strassburger Weidmann, miembro del Colegio de Notarios de la CDMX.
Strassburger Weidmann recomienda al momento de comprar una casa, departamento o inmueble, que las personas busquen asesoría en una notaría para verificar que los documentos del inmueble, en especial la escritura, sean legítimos y cuenten con los elementos de seguridad, antes de firmar un contrato de compra-venta o dar adelantos, para evitar a la vez pagar por una propiedad que fue tomada a través de despojo.
“Si no cumple con estos elementos de seguridad es muy probable que el documento sea falso, que haya sido alterado, que no provenga de una notaría”, comenta.
Publicidad
Por su parte, el abogado Javier González recomienda para protegerse ante un posible intento de despojo tomar las siguientes medidas:
-Tener actualizada la situación jurídica del inmueble, verificando que la escritura esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad y que los datos sean correctos, como nombre del propietario(a), ubicación, superficie, medidas, colindancias y número oficial. -Colocar circuitos cerrados de cámaras para poder detectar y documentar si alguien entra por la fuerza o de manera furtiva a la propiedad. -Se puede solicitar el servicio de Alerta Inmobiliaria que ofrece el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, para recibir avisos por correo electrónico o vía telefónica cuando hay una consulta o movimiento del inmueble.
El abogado resalta la importancia de cuidar que la propiedad del inmueble esté bien asentada de manera legal, pues muchas personas se confían y quedan vulnerables ante un despojo.
“Es muy común que todavía la gente crea o tenga la idea de que la palabra vale, es decir, mucha gente se acerca nuestro despacho para decir ‘mi abuela me heredó de forma verbal este inmueble’ o ‘le dio a mi mamá el uso del inmueble’, cuando legalmente 'papelito habla', es decir, que haya una escritura debidamente registrada”, dice el litigante González.
El titular de la Notaría 59 explica que si bien la escritura acredita la propiedad, el documento es un testimonio y una copia fiel del original es resguardada en la notaría donde se realizó el trámite o en el Archivo General de Notarías, por lo que en caso de perder este documento no equivale a perder el inmueble.
“Muchas veces se piensa que el que nos extraigan la escritura, nos la roben, se nos pierdan las escrituras en algún lado va a implicar perder la propiedad. Esto es completamente falso. Si perdemos nuestras escrituras no estamos perdiendo la propiedad, hay un original matriz que sigue existiendo”, indica.
Sin embargo es importante que documentos como la escritura de una casa, departamento o inmueble sean resguardados en un lugar seguro para evitar que sean utilizados para falsificaciones o trámites fraudulentos. También se recomienda tener precaución con los sitios en donde se presenta una escritura, por ejemplo, si se pide al contratar un servicio de internet o telefonía.
¿Qué hacer en caso de despojo de un inmueble?
Strassburger Weidmann señala que algunas personas no están seguras de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México (o la fiscalía de la entidad en la que se encuentre el inmueble) al sufrir un despojo, pero es vital acudir ante las autoridades lo antes posible para que se inicie una investigación.
“La gente a veces duda sobre denunciar por miedo, por temor de las consecuencias que pueda haber. Sin duda esto es un error, tenemos que acercarnos a las autoridades, confiar en que nuestras autoridades van a hacer el trabajo debido”, sostiene.
La prevención es el primer paso, sostiene Strassburger Weidmann, quien explica que en el Colegio de Notarios de la CDMX ofrecen atención gratuita para quienes buscan asesoría. Strassburger Weidmann recuerda que hay campañas junto con el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal quien quiere una asesoría o una cotización de una escritura con descuentos que van desde el 10% hasta el 60%.
“Muchas veces uno piensa que es muy caro escriturar, pero estos programas de beneficios fiscales y condonaciones implican un descuento importante. Sale más caro después estar enfrentando una situación de estas que prevenir”, afirma el miembro del Colegio de Notarios de la CDMX.
El litigante de Bravo Manzo Abogados subraya que ante un intento de despojo, es importante reaccionar rápido pero con prudencia.
-Presentar una denuncia en el Ministerio Público correspondiente o en la (Fidampu) Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana. -No confrontar a las personas que realizan el despojo, pues se desconoce el peligro que representan. -No negociar sin asesoría legal especializada en derecho inmobiliario. -No firmar ningún documento. -No dejar que el tiempo transcurra sin denunciar ni atender el problema.