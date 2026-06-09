¿Puede un tuit de Donald Trump afectar la validez de las elecciones de 2027 en México?

Luis Fernández, de Práctica Laboratorio para la Democracia, advierte que además de quedar muy abierta la causal de nulidad, se suma la captura institucional del Tribunal Electoral que inclina en momentos determinantes las decisiones hacia el oficialismo, por lo que advierte que "el resultado es una combinación muy peligrosa”.

"(La reforma) se convierte en un arma política con elementos jurídicos, pero escasos, porque no se dio certeza sobre cuándo se puede considerar que es existente una injerencia como la que se señala”, indica.

¿Qué es intervención extranjera?

Parte del problema por venir en caso de que se denuncie una injerencia extranjera es que no existe definición legal de ésta, ni forma de medirla o darse por acreditada.

El experto Díaz de León alerta, por ejemplo, que habrá para quien esa irregularidad se presente si un político de otro país habla de elecciones mexicanas, como ya lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump con otras elecciones en Latinoamérica.

“Y el problema es que estamos en un mundo tan globalizado en el que a una pregunta expresa en una rueda de prensa el presidente de cualquier país puede contestar cualquier pregunta que se le haga”.

Recuerda que las leyes mexicanas ya limitan a los extranjeros a intervenir en asuntos de México y ahora lo que se busca es limitar incluso hasta pronunciamientos y opiniones.

“Pareciera que esta reforma es una respuesta tardía y una reacción coyuntural a las peticiones de Estados Unidos para que se detenga a personas con fines de extradición. (Morena) no quiere que intervenga a través de dichos de Agencias o de su propio presidente Donald Trump, de personajes políticos o de embajadores”.

Luis Fernández expone otras preocupaciones y cuestionamientos, por ejemplo, si se podría considerar como injerencia extranjera cuando integrantes de misiones de observación electoral emitan una opinión técnica sobre el proceso electoral.

“Si un medio de comunicación editorializado como Fox News en Estados Unidos hace una referencia a candidatos o ensalza candidaturas, ¿puede considerarse o no injerencia extranjera?”, cuestiona.

Incluso recuerda que hay organizaciones de la sociedad civil que reciben apoyos para realizar su labor y ”si se hace una publicación contundente de un acto de corrupción de cualquier gobernador o gobernadora o partido político, ¿es injerencia o no?”. “Es esa apertura de las definiciones es la que más la que más nos preocupa”, advierte.

Kudisch, de la BMA, indica que en el gremio de los juristas lo que se anticipa es que esa causal será empleada en multitud de casos, como parte de la disputa política.

“Lo que nosotros vemos como juristas es que cuando hay una definición ambigua y no se sabe con exactitud qué va a significar intervención o injerencia extranjera, pues esta interpretación se puede dar de la manera que sea. Y se deja al arbitrio de cualquier juzgador”.

Lo esencial en todo Estado de derecho y en democracia es la certeza y si las reglas no la ofrecen hay riesgos para el país.

“Queremos que las leyes sean claras, sean precisas, que no dejen lugar a las dudas, pues se debe de legislar precisando qué significa o en qué términos o de qué manera se podría interpretar una injerencia extranjera”, Ana María Kudisch, presidenta de la BMA.

El problema es que en las últimas legislaturas “les ha dado por corregir la Constitución mañana, tarde y noche. Y debe haber leyes secundarias con una mayor precisión, en este caso, de qué significa injerencia extranjera”.

“Nosotros hemos tenido siempre a extranjeros viendo nuestras elecciones son meros espectadores y nunca ha habido interferencia por parte de ninguna persona del exterior, simplemente han venido en calidad de espectadores” y eso es parte de la normalidad, considera.