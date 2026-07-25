Extorsión y vínculos con el narco, la línea de investigación en el asesinato de 10 políticos y empresarios en Zacatecas

Detienen a cinco
Un día después de encontrar los cuerpos, las autoridades detuvieron a una persona supuestamente responsable y aseguraron un vehículo robado en Pánuco. Posteriormente, capturaron en Fresnillo a otro hombre, proveniente de Sinaloa, a quien le incautaron un arma corta, tres vehículos y dosis de drogas.
El 21 de julio, las autoridades informaron de la detención de tres personas más, posiblemente relacionadas con la matanza. Entre los capturados están dos hombres y una joven menor de edad, identificados como Leonel "N", de 23 años y originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo "N", de 22 años y procedente de Durango, además de Dulce "N", originaria de Jerez, Zacatecas.
Miedo e indignación por la matanza
El caso regresó a la población zacatecana al miedo y la indignación. En 2021, el estado, de apenas 1.6 millones de habitantes, registró 1,134 homicidios dolosos, la mayor cifra desde 2015. A partir de ese año, los homicidios fueron a la baja hasta que ocurrió esta matanza, unos días después de que el estado presumiera la disminución en los homicidios.
Incluso, el senador Saúl Monreal, también de Morena y hermano del gobernador de Zacatecas y de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del mismo partido, demandó esclarecer el caso.
“El gobernador tiene la responsabilidad y la obligación de que se investiguen los hechos y de estar muy al pendiente", declaró a medios de comunicación el 20 de julio.
El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, de la alianza PRI-PAN-PRD, también pidió al gobierno estatal justicia y seguridad.