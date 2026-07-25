Extorsión y vínculos con el narco, la línea de investigación en el asesinato de 10 políticos y empresarios en Zacatecas

De las 10 víctimas, dos eran funcionarios públicos del municipio de Fresnillo; uno era el exalcalde de Sombrerete; otro era un político de Durango y seis eran empresarios dedicados a la construcción, minería o ganadería.

Todos fueron secuestrados entre el 16 y el 18 de julio, sin que se interpusieran denuncias por su desaparición. "No hubo ni una denuncia", afirmó el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y aseguró que esto impidió a las autoridades actuar oportunamente.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de la matanza, que recuerda las épocas de mayor violencia en México y, en Zacatecas, los años 2021 y 2022, cuando los grupos del crimen organizado exhibían con frecuencia los cuerpos de sus víctimas en lugares públicos.

El Operativo extraordinario

Tras el hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas desplegó un operativo extraordinario en los tres municipios para preservar las escenas del crimen y buscar a los responsables.

A las investigaciones estatales se sumaron elementos del Ejército y de instituciones municipales, así como la coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

Además, en esta entidad del norte de México, gobernada por David Monreal, del partido oficialista Morena, fueron desplegados 500 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para reforzar la seguridad.

Extorsión, posible móvil de la matanza

El Fiscal General de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, informó el 19 de julio que la matanza de los empresarios y políticos podría estar relacionada con un "tema de extorsión y de colusión entre servidores públicos".