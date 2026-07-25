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México

Extorsión y vínculos con el narco, la línea de investigación en el asesinato de 10 políticos y empresarios en Zacatecas

El fin de semana pasado, 10 empresarios y políticos fueron asesinados en tres municipios de Zacatecas, una matanza que regresa al estado a los años de mayor violencia.
sáb 25 julio 2026 07:03 PM
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500 soldados fueron desplegados en Zacatecas tras la matanza de 10 personas. (Foto: Sedena)

Los habitantes de Zacatecas fueron testigos de una terrible ola de violencia el fin de semana pasado. En las primeras horas del sábado 18 de julio fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas, colgaban del puente vehicular de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco. Presentaban huellas de violencia y tortura.

Horas más tarde, las autoridades estatales hallaron cinco cadáveres, abandonados en distintos puntos del municipio de Morelos. Después, se reportó el hallazgo de otro cuerpo en la carretera Sombrerete-Sain Alto.

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De las 10 víctimas, dos eran funcionarios públicos del municipio de Fresnillo; uno era el exalcalde de Sombrerete; otro era un político de Durango y seis eran empresarios dedicados a la construcción, minería o ganadería.

Todos fueron secuestrados entre el 16 y el 18 de julio, sin que se interpusieran denuncias por su desaparición. "No hubo ni una denuncia", afirmó el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y aseguró que esto impidió a las autoridades actuar oportunamente.

Para saber más

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Gobierno despliega 500 militares en Zacatecas tras asesinato de 10 personas

Esto es lo que se sabe hasta ahora de la matanza, que recuerda las épocas de mayor violencia en México y, en Zacatecas, los años 2021 y 2022, cuando los grupos del crimen organizado exhibían con frecuencia los cuerpos de sus víctimas en lugares públicos.

El Operativo extraordinario

Tras el hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas desplegó un operativo extraordinario en los tres municipios para preservar las escenas del crimen y buscar a los responsables.

A las investigaciones estatales se sumaron elementos del Ejército y de instituciones municipales, así como la coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

Además, en esta entidad del norte de México, gobernada por David Monreal, del partido oficialista Morena, fueron desplegados 500 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para reforzar la seguridad.

Extorsión, posible móvil de la matanza

El Fiscal General de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, informó el 19 de julio que la matanza de los empresarios y políticos podría estar relacionada con un "tema de extorsión y de colusión entre servidores públicos".

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Tras difundirse estas líneas de investigación, el gobierno estatal exhortaron a las personas víctimas de extorsión a denunciar "para facilitar el trabajo de la policía y la fiscalía".

Aunque las autoridades no dijeron qué grupo criminal podría estar detrás de los posibles casos de extorsión, recordaron que en el estado operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Días después circuló un video donde un grupo de hombres armados, supuestamente relacionados con "Los Mayitos", una facción del Cártel de Sinaloa, se atribuyó los homicidios y amenazó al gobernador David Monreal con asesinarlo si incumple un supuesto acuerdo con la organización criminal.

"Esto que acabamos de hacer solamente fue un pequeño golpe de autoridad, para que vean que con nosotros no se juega y aún falta más", dice una voz en el videomensaje.

El gobierno estatal dijo que el video era un montaje falso y negó tener pactos con la delincuencia organizada. Sin embargo, aseguró que inició investigación de los presuntos acuerdos de funcionarios y mandos subordinados con los cárteles de la droga.

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Detienen a cinco

Un día después de encontrar los cuerpos, las autoridades detuvieron a una persona supuestamente responsable y aseguraron un vehículo robado en Pánuco. Posteriormente, capturaron en Fresnillo a otro hombre, proveniente de Sinaloa, a quien le incautaron un arma corta, tres vehículos y dosis de drogas.

El 21 de julio, las autoridades informaron de la detención de tres personas más, posiblemente relacionadas con la matanza. Entre los capturados están dos hombres y una joven menor de edad, identificados como Leonel "N", de 23 años y originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo "N", de 22 años y procedente de Durango, además de Dulce "N", originaria de Jerez, Zacatecas.

Miedo e indignación por la matanza

El caso regresó a la población zacatecana al miedo y la indignación. En 2021, el estado, de apenas 1.6 millones de habitantes, registró 1,134 homicidios dolosos, la mayor cifra desde 2015. A partir de ese año, los homicidios fueron a la baja hasta que ocurrió esta matanza, unos días después de que el estado presumiera la disminución en los homicidios.

Incluso, el senador Saúl Monreal, también de Morena y hermano del gobernador de Zacatecas y de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del mismo partido, demandó esclarecer el caso.

“El gobernador tiene la responsabilidad y la obligación de que se investiguen los hechos y de estar muy al pendiente", declaró a medios de comunicación el 20 de julio.

El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, de la alianza PRI-PAN-PRD, también pidió al gobierno estatal justicia y seguridad.

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