Tras persecución por más de 60 kilómetros, cae "El Ojón", presunto líder del CJNG en Michoacán y Guanajuato

Es decir, fueron perseguidos desde la sierra de Pénjamo, Guanajuato, hasta La Piedad, al norte de Michoacán, donde fueron detenidos.

"El Ojón" era uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas federales y estatales, pues es considerado uno de los principales generadores de violencia en estos dos estados.

Guanajuato encabeza la lista nacional de homicidios dolosos, con 789 en el primer semestre del año y un promedio de 4.1 diarios. Michoacán ocupa el lugar 12 entre las entidades con más delitos de ese tipo, con 2.3 homicidios dolosos en promedio diario y una cifra acumulada de 406 víctimas en el mismo periodo, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que, pese a las cifras, refiere una reducción importante de delitos este año.

Persecución y captura

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato (SSyP) reportó que todo comenzó a raíz de la captura de un presunto integrante de esa célula del CJNG en territorio de Guanajuato, lo que llevó a la dependencia a diseñar una operación táctica conjunta tierra-aire.

Ésta comenzó en comunidades rurales de los municipios de Pénjamo y Guanajuato, donde fueron detectadas personas armadas con vestimenta táctica, lo que llevó a su persecución y detención.

Entre las 10 personas aprehendidas, además de "El Ojón", se capturó a dos mujeres presuntas integrantes del CJNG.

"El Ojón", según la dependencia, era el encargado de coordinar ataques armados contra grupos rivales en la zona en los límites entre Michoacán y Guanajuato.

"Las personas detenidas son probables responsables de delitos de alto impacto ocurridos en Guanajuato", informó la secretaría.