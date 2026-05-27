Una 4T incómoda a EU

La complejidad de la relación entre México y Estados Unidos se acentuó con la llegada de los gobiernos de Morena.

Tanto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador como con la presidenta Claudia Sheinbaum, México no solo criticó la actuación de agencias de seguridad de Estados Unidos, también les puso límites.

En diciembre de 2020, el Senado de la República aprobó cambios a la Ley de Seguridad Nacional para limitar la presencia y operación de agentes extranjeros, como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

Durante su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la operación de los agentes de seguridad de Estados Unidos. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Entre los cambios aprobados, se estableció la obligación de los agentes para “poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones"; eliminó la inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones, y limitó su presencia “únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas".

En el gobierno de la presidenta Sheinbaum dos episodios tensaron la relación con Estados Unidos: la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en Chihuahua y las acusaciones del Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve políticos más por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En respuesta, la presidenta mandó una nota diplomática al gobierno de Trump para manifestar su extrañamiento por la participación de los agentes y en los últimos días ha insistido en defender la soberanía de México ante los intereses de afectar su gobierno.

“Esta derecha internacional de la que hablamos se mueve en muchos lugares del mundo. Y hay mucha gente que está apostando a la derrota y al fracaso del gobierno de México, por razones ideológicas, por razones políticas ¿Qué decimos nosotros? (...) ¿Cuáles son nuestros límites? La defensa de la soberanía, y el respeto al pueblo de México y su dignidad”, dijo el pasado 13 de mayo.

Christian Benítez especialista en Derecho Constitucional y globalización de la Universidad La Salle, plantea que por décadas, Estados Unidos ha actuado con un espíritu expansionista, sin embargo, los gobiernos de la llamada 4T intentaron poner limites y ese intento se traduce que para Estados Unidos, los gobiernos de la 4T son incómodos.