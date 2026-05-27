Un riesgo visto desde 2025
Cumplido el primer mes de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Sheinbaum anunció que enviaría una iniciativa de reforma a los artículos 40 y 19 de la Constitución Política para prohibir expresamente cualquier intento de intervención extranjera.
“¿Qué significa esto? Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro”, dijo al exponer su iniciativa.
La propuesta se presentó en el contexto de la designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (ODS) que Estados Unidos hizo del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cártel de Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU).
Y tras el aval del Legislativo, quedó en el segundo párrafo del artículo 40 : “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Christian Benítez explica que cuando el gobierno de Trump designó a los cárteles, se desconocía el alcance que tendría su orden ejecutiva, pero uno de ellos es la intervención en países que considera afecta su seguridad nacional. En respuesta, la presidenta intentó frenar las futuras intenciones de su vecino y socio comercial, aunque la política expansionista estadounidense no data de febrero de 2025.
"No podemos atribuir estas acciones de expansionismo, de conquista al gobierno de Donald Trump a la designación. En realidad, EU siempre ha tenido esta política bajo la doctrina Monroe, que implica tener el mayor alcance posible".
Christian Benítez, especialista de la Universidad La Salle.
"No podemos atribuir estas acciones de expansionismo, de conquista al gobierno de Donald Trump a la designación. En realidad, EU siempre ha tenido esta política bajo la doctrina Monroe, que implica tener el mayor alcance posible", comenta.
La relación entre ambos países es estratégica, por lo que Giannina Sampieri Laguna, directora de la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales, de la Universidad Intercontinental, plantea que los límites no son tan fáciles de cruzar.
“No van a romper una relación, sino que va a haber siempre que se den de alguna manera para poder llegar a una negociación rápida, pero sin llegar a una ruptura total. A ninguna de las dos partes le conviene”, destaca.