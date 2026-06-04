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Sheinbaum agradece a AMLO respaldo y reitera que EU quiere intervenir en México con el pretexto del narco

Luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que hay una embestida de EU en contra de México, la presidenta manifestó que no cree que sea Donald Trump, pero sí la "derecha" de ese país.
jue 04 junio 2026 10:00 AM
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El expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como prudente y responsable frente a las tensiones en Estados Unidos. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador su respaldo ante la tensión generada desde Estados Unidos e insistió en que hay funcionarios estadounidenses interesados en intervenir en México con el pretexto de su lucha en contra del narcotráfico.

"Quieren usar a México como parte de su retórica en la elección y para aliarse con la ultraderecha en México para la elección del 2027. El domingo yo lo dije como pregunta, ¿no será que?... y tenemos derecho a dudar. Históricamente ha querido haber injerencia con el pretexto del narcotráfico", recordó.

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Este miércoles, en una carta que difundió a través de redes sociales, el expresidente de México aseguró que hay una embestida del Gobierno de Estados Unidos contra México y aseguró que hay funcionarios estadounidenses que quieren debilitar a Morena.

''No me extraña que en la embestida del Gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo'', escribió López Obrador.

En su escrito, también se refiere a que, cuando él fue mandatario, le tocó tratar con otro "Trump".

''Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos, en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación'', señaló.

En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum insistió que hay una "ofensiva" en contra de su administración, pero no considera que detrás de ella esté su homólogo Donald Trump.

"Yo tengo mis reservas de que sea el presidente Trump porque cada vez que hablamos por teléfono y, hemos hablado muchísimas veces, ha sido muy respetuoso, ha dicho cosas con las que no concuerdo y le digo 'no, yo no estoy de acuerdo con eso'. Incluso lo ha dicho públicamente, pero hay una relación de respeto. Nos ha respetado, entonces lo que decimos es otros sectores que están por ahí de más ultraderecha", consideró.

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En noviembre pasado, cuando presentó su libro Grandeza, López Obrador anunció que había tres supuestos por los que saldría de su retiro.

“Yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de estado. Si la acosan, salgo. Entonces, sí, pero eso no creo que pase. Entonces no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. La tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México”, comentó el 30 de noviembre en un video.

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