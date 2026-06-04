Sheinbaum agradece a AMLO respaldo y reitera que EU quiere intervenir en México con el pretexto del narco

Este miércoles, en una carta que difundió a través de redes sociales, el expresidente de México aseguró que hay una embestida del Gobierno de Estados Unidos contra México y aseguró que hay funcionarios estadounidenses que quieren debilitar a Morena.

''No me extraña que en la embestida del Gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo'', escribió López Obrador.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

En su escrito, también se refiere a que, cuando él fue mandatario, le tocó tratar con otro "Trump".

''Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos, en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación'', señaló.

En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum insistió que hay una "ofensiva" en contra de su administración, pero no considera que detrás de ella esté su homólogo Donald Trump.

"Yo tengo mis reservas de que sea el presidente Trump porque cada vez que hablamos por teléfono y, hemos hablado muchísimas veces, ha sido muy respetuoso, ha dicho cosas con las que no concuerdo y le digo 'no, yo no estoy de acuerdo con eso'. Incluso lo ha dicho públicamente, pero hay una relación de respeto. Nos ha respetado, entonces lo que decimos es otros sectores que están por ahí de más ultraderecha", consideró.