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Congreso

Diputados avalan anular elecciones cuando haya pruebas de intervención o injerencia extranjera

La reforma al artículo 41 fue aprobada tras más de 20 horas de debate; Morena afirma que protege la soberanía y la oposición advierte riesgos.
jue 28 mayo 2026 09:18 AM
Sesión Diptuados Ley de Aguas
CIUDAD DE MÉXICO, 03DICIEMBRE2025.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Aguas tras una larga discusión.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

En una maratónica sesión de más de 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional presentada por Ricardo Monreal, que modifica el artículo 41 para establecer la injerencia extranjera como un causal para la nulidad de las elecciones federales y locales.

La reforma fue aprobada con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención. Fue modificada a propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Originalmente, el texto señalaba que se anularían elecciones cuando “exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.

El cambio aprobado establece que la nulidad ocurrirá cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”, ya que Monreal afirmó que la redacción es “más contundente y más didáctica y explícita”.

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Además, defendió su propuesta, argumentando que busca “proteger la soberanía” y evitar censuras; explicó que el uso de una red social no basta para invalidar una elección.

“Es proteger de cualquier intervención extranjera o agentes externos que puedan generar desequilibrio, inequidad, desigualdad en una elección. El concepto soberanía implica el concepto más importante en la etapa moderna, el acompañamiento a los estados nacionales, porque la soberanía es un derecho exclusivo y supremo que ejerce el poder público”, comentó el morenista.

Recordó que actualmente el artículo 40 de la Constitución ya establece que ningún gobierno extranjero puede intervenir en asuntos de México, pero enfatizó que su propuesta surge porque en ese artículo no se mencionan sanciones en caso de incumplimiento.

“Aquel que no acepte esta reforma, es porque espera que se invada a México; aquel que no acepte la propuesta, es porque espera financiamiento o respaldo de gobiernos extranjeros para ganar elecciones”, declaró.

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Por su parte, la panista Noemí Luna aseguró que la reforma no fortalece la soberanía, sino que la “debilita”, y la calificó de “peligrosa” por no definir qué constituye intervención extranjera, lo que, según ella, deja la decisión a un criterio subjetivo de quienes determinarán la nulidad.

“La soberanía es para dotar de seguridad a los ciudadanos y se está ante una premisa falsa, pues México no está bajo amenaza por gobiernos extranjeros; conforme a tratados internacionales, investigan o solicitan la extradición de políticos vinculados con actividades criminales. Eso no es invasión, es cooperación internacional”, declaró.

Mientras tanto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, propuso incluir que la participación del crimen organizado también sea causal para anular elecciones y señaló que, quizá, es propuesta sí la respaldarían.

Aún falta que los diputados discutan las reformas secundarias a esta nueva disposición constitucional. En ellas se plantea que se anularán los comicios si se demuestra la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros a través de financiamiento ilícito, desinformación, manipulación digital o presiones políticas, económicas y mediáticas.

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Cámara de Diputados Fuero Morena Ricardo Monreal

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