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Sheinbaum defiende reforma que anula elección por injerencia extrajera y dice que sí hay riesgo

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que todas las fuerzas políticas deberían respaldar una medida encaminada a proteger la soberanía nacional.
jue 28 mayo 2026 11:05 AM
sheinbaum reforma injerencia extranjera
CIUDAD DE MÉXICO,28MAYO2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la Conferencia del Pueblo de este jueves donde estuvo acompañada por distintos representantes de farmacéuticas que anunciaron los montos de inversión que realizarán en México. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma recién aprobada en la Cámara de Diputados para anular elecciones cuando se demuestre intervención extranjera y advirtió que sí existe un riesgo real de injerencia externa en los procesos electorales de México.

“En México decidimos los mexicanos”, afirmó la mandataria durante la conferencia mañnaera y sostuvo que todas las fuerzas políticas deberían respaldar una medida encaminada a proteger la soberanía nacional.

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“Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo de que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México. Quien vota en contra de esta propuesta, pues parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, declaró.

Sheinbaum señaló que en el pasado ya se documentaron casos de financiamiento extranjero a organizaciones mexicanas con incidencia política y citó específicamente a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que –dijo– recibió recursos provenientes de instituciones estadounidenses.

“Ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción o por la corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada, que de una u otra forma apoyaban a un candidato”, afirmó.

La presidenta consideró que, ante el contexto internacional y las campañas mediáticas en contra de su administración, es necesario reforzar los mecanismos para impedir presiones externas sobre las decisiones políticas del país.

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“Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”, insistió.

No obstante, Sheinbaum reconoció que la reforma aún requiere precisiones en la legislación secundaria para evitar interpretaciones subjetivas y definir claramente qué constituirá una intervención extranjera.

“El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara”, explicó.

La mandataria también se refirió a la polémica en torno a los casos recientes de Chihuahua y Sinaloa, donde defendió la actuación de la Fiscalía General de la República frente a la participación de agentes estadounidenses en operativos y solicitudes de información provenientes de Estados Unidos.

Agente de EU en Chihuahua

En el caso de Chihuahua, Sheinbaum respaldó la investigación abierta tras la muerte de dos agentes extranjeros y dos funcionarios estatales durante un operativo relacionado con un laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara.

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La presidenta sostuvo que la indagatoria busca esclarecer por qué participaron agentes extranjeros en un operativo en campo, pese a las restricciones establecidas en la Ley de Seguridad Nacional.

“Los agentes extranjeros no pueden estar operando en tierra. Esa es la ley”, enfatizó.

También rechazó las acusaciones de persecución política en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que este miércoles acudiera a la Fiscalía General de la República (FGR).

“No tiene nada que ver con un asunto político. Es una investigación de la fiscalía”, afirmó.

Sobre Sinaloa, Sheinbaum defendió la decisión del gobierno mexicano de no proceder automáticamente ante las solicitudes de autoridades estadounidenses en contra de funcionarios y políticos mexicanos acusados de vínculos con el narcotráfico.

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“Tenemos que ser muy serios como mexicanos de que no es porque cualquiera venga a decir: ‘cometió un delito’, entonces actúas. Tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas”, dijo.

La presidenta aseguró que México mantendrá la coordinación y cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico, pero insistió en que la relación debe darse “sin subordinación”. “No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”, sostuvo.

Sheinbaum también acusó la existencia de campañas digitales coordinadas desde el extranjero para posicionar narrativas en contra de su gobierno, mediante el uso de bots, cuentas automatizadas e influencers.

“Hay una articulación de noticias falsas en contra del Gobierno de México y contra México”, afirmó.

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