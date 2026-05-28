Sheinbaum defiende reforma que anula elección por injerencia extrajera y dice que sí hay riesgo

“Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo de que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México. Quien vota en contra de esta propuesta, pues parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, declaró.

Sheinbaum señaló que en el pasado ya se documentaron casos de financiamiento extranjero a organizaciones mexicanas con incidencia política y citó específicamente a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que –dijo– recibió recursos provenientes de instituciones estadounidenses.

“Ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción o por la corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada, que de una u otra forma apoyaban a un candidato”, afirmó.

La presidenta consideró que, ante el contexto internacional y las campañas mediáticas en contra de su administración, es necesario reforzar los mecanismos para impedir presiones externas sobre las decisiones políticas del país.

“Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”, insistió.

No obstante, Sheinbaum reconoció que la reforma aún requiere precisiones en la legislación secundaria para evitar interpretaciones subjetivas y definir claramente qué constituirá una intervención extranjera.

“El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara”, explicó.

La mandataria también se refirió a la polémica en torno a los casos recientes de Chihuahua y Sinaloa, donde defendió la actuación de la Fiscalía General de la República frente a la participación de agentes estadounidenses en operativos y solicitudes de información provenientes de Estados Unidos.

Agente de EU en Chihuahua

En el caso de Chihuahua, Sheinbaum respaldó la investigación abierta tras la muerte de dos agentes extranjeros y dos funcionarios estatales durante un operativo relacionado con un laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara.