AMLO reaparece en carta: ''Funcionarios de EU buscan debilitar a Morena y fortalecer a oposición en México''

En una carta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México.
El exmandatario compartió una reflexión de cinco cuartillas en las que expresó su apoyo a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y criticó las formas en que Donald Trump ha gobernado en su segundo periodo en la Casa Blanca, aunque señaló que su ''cambio'' podría tratarse de la influencia de los funcionarios que están a su alrededor.
''No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo'', dijo López Obrador al inicio de la misiva.
La carta de López Obrador sale horas después de que medios de Estados Unidos aseguraran que se había retirado las visas de los gobernadores morenistas Alfonso Durazo -quien fue su secretario de Seguridad- y Américo Villarreal, de Sonora y Tamaulipas, respectivamente. Además de que se revela más de un mes después de que Rubén Rocha Moya, otro mandatario morenista, fuera acusado de proteger al Cártel de Sinaloa junto a otros nueve funcionarios.
En la misiva, López Obrador respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el domingo pasado apuntó que ''los ataques desde Estados Unidos'' no son motivados por un interés genuino ''de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral''.
''Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas'', apuntó.
En un video publicado en noviembre pasado, López Obrador anunció que saldría del retiro en tres supuestos: para defender la soberanía, si acosan a la actual presidenta Claudia Sheinbaum y en defensa de la democracia.
López Obrador, quien presumió durante su mandato una amistad con Trump, dijo en su carta que sus funcionarios ''confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males''.
El exmandatario aseguró que le sorprende ''el cambio de actitud'' de Donald Trump, sobre todo al tratar a México.
''Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos, en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación'', anotó.
De acuerdo con López Obrador, cuando concluyó el primer mandato de Trump en Estados Unidos, había buenas relaciones y confianza con el Gobierno mexicano.
''Atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras'', escribió López Obrador.
''Por lo mismo, no descarto –y deseo– que el presidente Trump rectifique; ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados'', abundó.
En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido que hay intereses de la derecha mexicana y del mundo que quieren afectar a su movimiento.
El domingo pasado, durante la celebración de dos años de su triunfo electoral, Sheinbaum aseguró que se enfrentan formas de desestabilización promovidas por las “derechas internacionales” y convocó defender la soberanía.