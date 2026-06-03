AMLO reaparece en carta: ''Funcionarios de EU buscan debilitar a Morena y fortalecer a oposición en México''

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

En la misiva, López Obrador respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el domingo pasado apuntó que ''los ataques desde Estados Unidos'' no son motivados por un interés genuino ''de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral''.

''Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas'', apuntó.

En un video publicado en noviembre pasado, López Obrador anunció que saldría del retiro en tres supuestos: para defender la soberanía, si acosan a la actual presidenta Claudia Sheinbaum y en defensa de la democracia.

En julio de 2020, Andrés Manuel López Obrador visitó a Donald Trump en Estados Unidos. (Foto: Presidencia)

López Obrador, quien presumió durante su mandato una amistad con Trump, dijo en su carta que sus funcionarios ''confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males''.

El exmandatario aseguró que le sorprende ''el cambio de actitud'' de Donald Trump, sobre todo al tratar a México.

''Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos, en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación'', anotó.

De acuerdo con López Obrador, cuando concluyó el primer mandato de Trump en Estados Unidos, había buenas relaciones y confianza con el Gobierno mexicano.

''Atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras'', escribió López Obrador.

''Por lo mismo, no descarto –y deseo– que el presidente Trump rectifique; ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados'', abundó.

En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido que hay intereses de la derecha mexicana y del mundo que quieren afectar a su movimiento.

El domingo pasado, durante la celebración de dos años de su triunfo electoral, Sheinbaum aseguró que se enfrentan formas de desestabilización promovidas por las “derechas internacionales” y convocó defender la soberanía.