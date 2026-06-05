A sus 71 años de edad, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador regresó a las primeras planas de los diarios, pero hoy no por los golpes al crimen, sino por ser objeto de una presunta investigación en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia que lo habría dejado sin visa, según reveló el diario Los Ángeles Times.
Hasta ahora ninguna autoridad estadounidense lo ha confirmado y él, ha rechazado las afirmaciones, al tiempo que también se ha negado a mostrar el documento que le da entrada al país que gobierna Donald Tump.
“Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”, dijo el gobernador luego de calificar como una “infamia” la versión de que sea investigado en el país vecino del norte.
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"Casi sudo agua bendita"
La batalla contra el narcoterrorismo emprendida por el gobierno de Trump está salpicando a la política mexicana y desde el 2025 a varios políticos se les han cancelado sus visas.
Entre los políticos con visas revocadas están Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero y Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, entre otro. A marzo pasado la agencia Reuters contabilizaba al menos 50 visas revocadas a políticos y funcionarios mexicanos,
De acuerdo con el diario Los Angeles Times, Alfonso Durazo se habría sumado a la lista de los mexicanos que se quedaron sin visa y estaría siendo investigado por el gobierno de Trump.
Horas después de que la versión circuló e incluso fue tema de pregunta en Palacio Nacional, Durazo lo negó.
Aunque Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, aseguró que Durazo tiene visa, el gobernador planteó que no tiene por qué demostrarlo.
“No tengo que demostrar que tengo visa, tampoco creo que deba ir a Estados Unidos para probar que tengo visa”, dijo en su conferencia.
La última vez que Durazo pisó tierra estadounidense como representante de Sonora fue en enero de este año. Viajó a Dallas, Texas para impulsar el Plan Sonora de Energías Sostenibles.
David Saucedo, especialista en seguridad pública, explica que aunque las acusaciones contra Durazo fueran confirmadas, no puede considerarse como el “Genaro García Luna de Morena” porque sus presuntos vínculos con el crimen no fueron como encargado de la seguridad pública del país.
“La investigación es ya con Alfonso Durazo en funciones de gobernador, Genaro García Luna era jefe policiaco y se le investigó por su vínculo con el Cártel de Sinaloa. Entiendo que la oposición quiere utilizar este paralelismo entre ambos personajes, pero no son equivalentes. Un equivalente es que hubiera acusaciones contra Omar García Harfuch”, plantea.
Rompiendo su promesa de no participar en la política , López Obrador publicó una carta en la que acusa que desde Estados Unidos hay funcionarios del gobierno de Estados Unidos que buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México.
''No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo'', escribió desde su retiro López Obrador.
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El hombre a quien AMLO le encargó la seguridad
“Alfonso ha tenido un desempeño ejemplar como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y le deseamos lo mejor, lo merece. Es una gente con vocación de trabajo, una gente con disciplina, integro, con dimensión social, humanista, honesto”, con estas palabras y una ronda de 20 segundos de aplausos, el entonces presidente López Obrador despidió y reconoció a Durazo, uno de los hombres de su mayor confianza y cercanía.
Ese día, Durazo se despidió de gabinete presidencial donde sirvió durante casi dos años al frente de la revivida Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), donde fue el responsable de poner en marcha la estrategia de seguridad de atención a las causas conocida como “abrazos, no balazos”.
Durante el periodo en que estuvo al frete de la seguridad, se registraron en el país 63,793 homicidios dolosos y 1,782 feminicidios, aunque él aseguró que la estrategia estaba funcionando y que el problema de la violencia no sería rápido en resolver.
“El problema de la inseguridad no lo vamos a resolver de un día para otro, se equivoca quien pretenda que sea en esos términos", dijo el entonces secretario quien después de dos años en el gabinete, decidió buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora, su estado natal. Ganó y el estado le fue arrebatado al PRI.
Durante el equipo de López Obrador, Durazo era un hombre de su confianza, e incluso su lealtad con su proyecto le valió la nominación al cargo.
En su libro “Ni venganza, ni perdón” , el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, recuerda que para su encargado de la estrategia de seguridad optó por un perfil de 90% de lealtad y 10% de conocimiento.
Le tenía mucha confianza y en algún momento incluso pensó que Durazo podía ser secretario de Seguridad Nacional, incluso por encima de las dos secretarías militares, para convertir esas en civiles"
Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia.
“Durazo es un tipo con un muy buen discurso y gran capacidad organizativa. Es ingeniero de profesión, con maestría y doctorado en Derecho. Tenía esas habilidades. Trabajó primero en Gobernación, luego con Colosio, regresó al Distrito Federal, volvió a Gobernación, fue jefe de Oficina y director de Comunicación de Fox, y finalmente diputado y senador por elección. Ya tenía amplia experiencia en el poder, y por eso Andrés Manuel, además de confiar en él, sintió que podía ser un buen secretario de Seguridad”, recuerda.
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A ese hombre de su confianza, López Obrador lo salió a defender en repetidas ocasiones. El sonorense tenía siete meses en el gobierno cuando en redes sociales circularon videos en los que se le señalaba de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y la agrupación criminal “Los Cuini”.
“Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad nunca, pero nunca, va a detener a ‘El Mencho’, ya que tiene amistad con ‘El Mencho’ y ‘El Cuini’”, dijo un hombre armado en el video.
Sin pregunta de por medio, López Obrador decidió defender a su secretario en una conferencia de prensa: “Por lo de Alfonso Durazo, lo de un video, le tengo a Alfonso Durazo toda la confianza para ser claros. ¿Por qué estos videos? Porque quieren desacreditar al gobierno y no hay que echarle la culpa a la ligera, a las bandas de la delincuencia, también, la delincuencia de cuello blanco hace estas cosas, o sea, para tener más cuidado”, dijo el 22 de julio de 2019 .
El "culiacanzo" o jueves negro
Esa no fue la única defensa. Tras el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa para detener en 2019 a Ovidio Guzmán, y otros episodios de violencia, el presidente aseguró que el sonorense estaba haciendo un buen trabajo.
“Veo muy bien a Alfonso Durazo, fortachón y con ánimo... Ha hecho un buen trabajo de coordinación en el gabinete, hemos trabajado de manera conjunta”, comentó en noviembre de 2019.
El conocido como "culiacanazo" fue uno de los momentos de más tensión que enfrentó Durazo. En octubre de 2019 se implementó un operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, para ser extraditado a Estados Unidos, sin embargo, fue fallido. Aunque ya se había capturado el también integrante de la facción "Los Chapitos" fue puesto en libertad debido a la violencia que se desató en Culiacán.
“Con el propósito de salvaguardar el bien superior, la integridad y la tranquilidad de los habitantes de Culiacán, el gabinete de seguridad determinó suspender las acciones operativas con los elementos militares, y trasladarse a Culiacán para conducir las acciones correspondientes”, así justificó Durazo la liberación de Guzmán.
Del PRI al PAN y Morena
El nacido en Bavispe, Sonora en 1954 se ganó la confianza de hombres con poder. En los tiempos que gobernaba el PRI, fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, cuando ocupó la dirigencia nacional del partido, la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social y cuando fue candidato a la presidencia de la República.
Al inicio del siglo, cuando México vivía su primera alternancia en el poder Ejecutivo, Durazo era secretario particular del panista Vicente Fox y en su gobierno asumió como vocero presidencial y coordinador general de Comunicación Social.
Sin embargo, en el proceso electoral de 2006 vendría el quiebre con Acción Nacional. “Es rechazable la eventual participación del gobierno en el proceso de sucesión, porque va a contra pelo de la ética del cambio. Pretender decidir desde el gobierno quién será el próximo presidente como quién no debe ser el próximo presidente fue el pecado original del viejo régimen”, escribió Durazo en su carta de renuncia.
Durazo se incorporó al que 12 años después se convertiría en el proyecto de gobierno de López Obrador. En 2006 buscó una senaduría, pero no la consiguió y seis años después llegó a una diputación federal plurinominal y cuando Morena nació, se integró al partido.
En su estado natal se encargó de la dirección del parido entre 2015 y 2018 hasta que recibió la invitación de incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública.
En 2021 llegó para Durazo una de sus retos más grandes: gobernar Sonora. Al recibir el 51% de los votos, se convirtió en el primer gobernador de Morena en el estado y el de la tercera alternancia tras gobiernos del PRI y PAN.
En la recta final de su gestión, Alfonso Durazo, reporta una baja de 62% en los homicidios dolosos de la entidad. En septiembre de 2021, inicio de su administración, Sonora registraba un promedio de 4.87 homicidios diarios, mientras en abril de 2026 (último dato disponible) el promedio era de 1.83.
Con cargo importante en Morena
Su cargo como gobernador lo ha combinado con una función partidista. En septiembre de 2022 fue electo como presidente del Consejo Nacional de Morena, el órgano que es la segunda autoridad del partido, por debajo del Congreso Nacional.
El Consejo Nacional es el órgano del partido donde se toman las decisiones políticas que requieren mayor atención. Desde ese cargo, Durazo ha llamado a fortalecer los procesos internos y en septiembre de 2024, dio lectura a la carta de despedida de Andrés Manuel López Obrador, quien tras el cierre de su gobierno, anunció su retiro de la vida política del país.
“Amigas y amigos de Morena, me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes, mis compañeras y compañeros, que con tanta convicción me sostuvieron y me ayudaron como dirigente y como gobernante. Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene mucho camino por delante”, fue parte de la lectura de Durazo, quien estuvo al borde del llanto.