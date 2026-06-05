"Casi sudo agua bendita"

La batalla contra el narcoterrorismo emprendida por el gobierno de Trump está salpicando a la política mexicana y desde el 2025 a varios políticos se les han cancelado sus visas.

Entre los políticos con visas revocadas están Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero y Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, entre otro. A marzo pasado la agencia Reuters contabilizaba al menos 50 visas revocadas a políticos y funcionarios mexicanos,

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, Alfonso Durazo se habría sumado a la lista de los mexicanos que se quedaron sin visa y estaría siendo investigado por el gobierno de Trump.

Horas después de que la versión circuló e incluso fue tema de pregunta en Palacio Nacional, Durazo lo negó.

Aunque Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, aseguró que Durazo tiene visa, el gobernador planteó que no tiene por qué demostrarlo.

“No tengo que demostrar que tengo visa, tampoco creo que deba ir a Estados Unidos para probar que tengo visa”, dijo en su conferencia.

La última vez que Durazo pisó tierra estadounidense como representante de Sonora fue en enero de este año. Viajó a Dallas, Texas para impulsar el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

David Saucedo, especialista en seguridad pública, explica que aunque las acusaciones contra Durazo fueran confirmadas, no puede considerarse como el “Genaro García Luna de Morena” porque sus presuntos vínculos con el crimen no fueron como encargado de la seguridad pública del país.

“La investigación es ya con Alfonso Durazo en funciones de gobernador, Genaro García Luna era jefe policiaco y se le investigó por su vínculo con el Cártel de Sinaloa. Entiendo que la oposición quiere utilizar este paralelismo entre ambos personajes, pero no son equivalentes. Un equivalente es que hubiera acusaciones contra Omar García Harfuch”, plantea.

Rompiendo su promesa de no participar en la política , López Obrador publicó una carta en la que acusa que desde Estados Unidos hay funcionarios del gobierno de Estados Unidos que buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México.

''No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo'', escribió desde su retiro López Obrador.