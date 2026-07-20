Vamos por los funcionarios corruptos, advierte la DEA tras cadena perpetua a “El Mayo”

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) aseguró que la sentencia de cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada representa un mensaje para las organizaciones criminales transnacionales y anticipó que seguirán las investigaciones en contra de integrantes de los cárteles, sus redes financieras y los servidores públicos que colaboren con estas estructuras.
Al término de la audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, el director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que la condena al líder del Cártel de Sinaloa no pone fin a las acciones de la agencia, sino que marca una nueva etapa en su estrategia en contra del narcotráfico.