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Vamos por los funcionarios corruptos, advierte la DEA tras cadena perpetua a “El Mayo”

La DEA afirmó que la cadena perpetua en contra de Ismael "El Mayo" Zambada marca el inicio de una nueva ofensiva en contra de los cárteles, sus redes financieras y funcionarios vinculados al narcotráfico.
lun 20 julio 2026 08:10 PM
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El director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que la condena al líder del Cártel de Sinaloa no pone fin a las acciones de la agencia, sino que marca una nueva etapa en su estrategia en contra del narcotráfico. (Captura de pantalla)

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) aseguró que la sentencia de cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada representa un mensaje para las organizaciones criminales transnacionales y anticipó que seguirán las investigaciones en contra de integrantes de los cárteles, sus redes financieras y los servidores públicos que colaboren con estas estructuras.

Al término de la audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, el director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que la condena al líder del Cártel de Sinaloa no pone fin a las acciones de la agencia, sino que marca una nueva etapa en su estrategia en contra del narcotráfico.

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El funcionario sostuvo que la prioridad será identificar y desarticular a quienes sostienen las operaciones de estas organizaciones, desde operadores del tráfico de drogas hasta autoridades que faciliten sus actividades mediante actos de corrupción.

Asimismo, aseguró que la DEA continuará “golpeando” las fuentes de financiamiento que permiten la operación de los grupos criminales.

En un posicionamiento difundido por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, Cole señaló que el caso demuestra que las autoridades estadounidenses mantendrán la persecución de los líderes del narcotráfico sin importar el tiempo que permanezcan prófugos o el poder que acumulen.

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Añadió que la investigación en contra de Zambada refleja años de trabajo coordinado entre distintas corporaciones encargadas de hacer cumplir la ley.

El jefe de la DEA responsabilizó al cofundador del Cártel de Sinaloa de encabezar durante décadas una organización dedicada al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, además de recurrir a la violencia y a la corrupción institucional para consolidar su poder.

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Casi dos años después de ser entregado a la justicia estadounidense, Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua.

Brian Cogan, juez federal del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, dictó la condena oficial este lunes, 11 meses después de que Zambada se declara culpable de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado en una audiencia previa, con lo que evitó llegar a juicio.

La sentencia da "prisión de por vida" al capo de 76 años. El juez Cogan autorizó, además, un decomiso de 15,000 millones de dólares al patrimonio de Zambada para reparar los daños que ocasionó.

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Ismael 'El Mayo' Zambada Narcotráfico

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