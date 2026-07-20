Vamos por los funcionarios corruptos, advierte la DEA tras cadena perpetua a “El Mayo”

El funcionario sostuvo que la prioridad será identificar y desarticular a quienes sostienen las operaciones de estas organizaciones, desde operadores del tráfico de drogas hasta autoridades que faciliten sus actividades mediante actos de corrupción.

Asimismo, aseguró que la DEA continuará “golpeando” las fuentes de financiamiento que permiten la operación de los grupos criminales.

En un posicionamiento difundido por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, Cole señaló que el caso demuestra que las autoridades estadounidenses mantendrán la persecución de los líderes del narcotráfico sin importar el tiempo que permanezcan prófugos o el poder que acumulen.

Añadió que la investigación en contra de Zambada refleja años de trabajo coordinado entre distintas corporaciones encargadas de hacer cumplir la ley.

El jefe de la DEA responsabilizó al cofundador del Cártel de Sinaloa de encabezar durante décadas una organización dedicada al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, además de recurrir a la violencia y a la corrupción institucional para consolidar su poder.