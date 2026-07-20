El INE asume con limitaciones la nueva tarea de filtrar candidaturas para 2027

El INE debe crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas y allegarse de información de instancias en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, relativa a miles de candidatos federales y locales que competirán el próximo año y en coordinación con ellas realizar un análisis de riesgo.

“Esta comisión va a depender de la información que le den instancias de seguridad y justicia como la Fiscalía, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o cuerpos de seguridad y justicia federal y de los estados, o cuerpos de inteligencia. O sea dependerá totalmente de otras instancias para poder hacer su trabajo efectivo”, dice el extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade, ahora Fisel), Héctor Díaz Santana.

Sin embargo, los candidatos “sospechosos”, pero sin sentencia judicial, podrán ser postulados por los partidos, pues nada en la ley lo impide.

El exconsejero electoral Javier Santiago Castillo, considera que puede ser que se responsabilice al INE de que lleguen a los cargos personajes con vínculos criminales, cuando las investigaciones de carácter penal son de las fiscalías.

“De por sí hay resistencias y ese acceso a información va a ser muy limitado; obviamente el INE no va a poder cumplir eficazmente con esta nueva responsabilidad y lo están colocando contra la pared”, advierte.