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México

El INE asume con limitaciones la nueva tarea de filtrar candidaturas para 2027

El Instituto Nacional Electoral acusó a dependencias que se niegan a dar información; expertos consideran que de persistir esas omisiones se pone en riesgo el cumplimiento de sus nuevas facultades.
lun 20 julio 2026 11:59 PM
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ine el filtro de candidaturas para 2027
El INE debe crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. (Foto: IA)

El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para las elecciones de 2027 con una nueva tarea: filtrar a los candidatos con posibles vínculos delictivos o conductas irregulares, lo convierte por primera vez en un actor clave en la revisión de la integridad de quienes buscan un cargo de elección popular.

No obstante, el organismo electoral asumirá esta nueva obligación, derivada de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, sin más tiempo, presupuesto ni facultades legales y con el antecedente de que autoridades judiciales, hacendarias y bancarias han negado o retrasado darles de información.

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El INE debe crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas y allegarse de información de instancias en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, relativa a miles de candidatos federales y locales que competirán el próximo año y en coordinación con ellas realizar un análisis de riesgo.

“Esta comisión va a depender de la información que le den instancias de seguridad y justicia como la Fiscalía, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o cuerpos de seguridad y justicia federal y de los estados, o cuerpos de inteligencia. O sea dependerá totalmente de otras instancias para poder hacer su trabajo efectivo”, dice el extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade, ahora Fisel), Héctor Díaz Santana.

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Sin embargo, los candidatos “sospechosos”, pero sin sentencia judicial, podrán ser postulados por los partidos, pues nada en la ley lo impide.

El exconsejero electoral Javier Santiago Castillo, considera que puede ser que se responsabilice al INE de que lleguen a los cargos personajes con vínculos criminales, cuando las investigaciones de carácter penal son de las fiscalías.

“De por sí hay resistencias y ese acceso a información va a ser muy limitado; obviamente el INE no va a poder cumplir eficazmente con esta nueva responsabilidad y lo están colocando contra la pared”, advierte.

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Autoridades niegan información al INE

La negativa de dar al INE la información que requiere para ejercer sus funciones de fiscalización o de investigación en materia electoral existe actualmente.

Desde hace años INE tiene facultades para acceder a información bancaria, fiduciaria y fiscal, sin que las autoridades puedan negarla con el argumento de la secrecía de ley. Y sin embargo hasta 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) se ha resistido, entre otros, en casos emblemáticos como los de los hermanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Pío y Martín.

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Es tal la resistencia que el INE ha tenido que defender judicial y administrativamente sus facultades.

Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) logró que este emitiera la Jurisprudencia 10/2022, que ordenó a la FGR: “debe permitir al Instituto acceder a la información de investigaciones de la autoridad” para que el INE ejerza sus facultades.

El 24 de junio de 2025 la Comisión de Fiscalización del INE acordó solicitar ala Secretaría Ejecutiva “la demanda de juicio electoral, por falta de respuesta de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (de la FGR), a las solicitudes de información hechas por la Unidad Técnica de Fiscalización” (UTF) del Instituto.

Apenas el pasado jueves, la Comisión de Quejas acordó proponer al Consejo General remitir a la Secretaría Anticorrupción un expediente por la Comisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) a dar respuesta a cuatro solicitudes de información formuladas por la UTF

“Las respuestas (de la Comisión) fueron remitidas 2 meses después de concluido el plazo normativo de 5 días”, se acusó.

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Tiempos acotados para revisar perfiles

Los expertos consultados consideran que el acceso a la información necesaria y el respeto a los plazos, serán cruciales para que el INE cumpla al menos en revisar perfiles.

Para ejemplificar lo que se viene, baste recordar que las precampañas de la pasada elección federal 2024 fueron del 20 de noviembre al 18 de enero de 2024. El plazo legal para el registro de candidaturas fue del 15 al 22 de febrero; la declaratoria de procedencia de registro el 29 febrero. Y las campañas fueron del 1 de marzo al 29 de mayo.

Tomando eso en cuenta, las revisiones de candidatos tendrían que realizarse simultáneamente a que inicie el registro y hasta la declaratoria de procedencia, es decir, en 15 días. A menos que se revisen también precandidatos el análisis podría iniciar desde noviembre.

“Tienen que analizar miles de candidaturas, solo de diputados podrían ser más de 4,000, más los que van a gubernatura y congresos locales, mas municipales. Solo en Oaxaca hay más de 500 presidencias municipales, serán miles y miles de personas”, dice el exfiscal.

Por eso, a su juicio debe instalarse ya la Comisión, establecerse los procesos a realizar y modificar las fechas de calendario electoral que hasta hoy se han usado, así como poner en marcha un sistema electrónico para que cada partido o candidato suba su información digitalizada para acelerar la revisión.

El INE debe generar los indicadores de riesgo, los elementos que considerará para determinar casos de atención, por ejemplo si tienen denuncias penales, demandas, procesos abiertos, litigios, si son deudores alimentarios, y firmar convenios de colaboración con las instancias de seguridad y justicia para establecer tiempos de respuesta con plazos más reducidos que los que hay actualmente, pues, por ejemplo, el convenio más reciente con la UIF prevé respuestas en 15 días tras la notificación y extensión de plazo a 10 días más.

Una norma sin consecuencias

Para el exconsejero Javier Santiago Castillo más allá del procedimiento de revisión se avizora su inutilidad porque el INE no tiene atribuciones para negar el registro de candidaturas por sospechas.

“Jurídicamente no es una norma eficaz, no tiene consecuencias (...) si acaso detecta indicios de ligas con la delincuencia no podrá hacer nada si no hay sentencia, todo queda en manos de los partidos si lo registran o no. Esta reforma es una aberración, no tiene ni pies ni cabeza”, señala.

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Díaz Santana expone que a su juicio sí era necesario realizar alguna labor de carácter institucional para tratar de filtrar e impedir que personas vinculadas a la delincuencia organizada sean candidatos o que ganen, pero la Comisión es insuficiente.

“Si a esta comisión no le dan personal y presupuesto, y no tiene apoyos institucionales (para contar con información), pues obviamente va a ser una comisión que va a hacer un mero trámite, va a ir al fracaso”, advierte.

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Elecciones México 2027 INE Crimen organizado Partidos políticos

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