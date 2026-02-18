Julio Scherer revela la fórmula de AMLO para hacer nombramientos en su libro "Ni venganza ni perdón"

Manuel Bartlett Díaz

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue nombrado Manuel Bartlett, un viejo conocido de López Obrador, pese a múltiples advertencias.

"Bartlett también puede estar entre esos funcionarios: 90% lealtad —que lo dudo— y 10% de eficacia o menos", dice Scherer en su libro.

A decir de Scherer, fue uno de los funcionarios que no le ayudaron a su gobierno en el encargo que les dio. Lo señala de estar detrás de confrontaciones que el presidente tuvo con empresas energéticas.

“Tenía funcionarios —en este caso uno que no le ayudaba, como Bartlett— que hoy, ya fuera del Gobierno, vemos que dejaron un faltante de energía eléctrica y que todo eso fue construido por Manuel Bartlett, porque fue él quien convenció al presidente de que estábamos bien, que no había problema, que eran solo pretextos de la iniciativa privada para tratar de producir y vender la energía a precios por encima de la razonabilidad económica de la gente amolada y sacarle un recurso al Gobierno”, cuenta.

Manuel Bartlett fue un funcionario cercano a López Obrador. (FOTO: Cuartoscuro.)

De acuerdo con Scherer, tener al frente de algunas instituciones a personales leales más generó problemas y hasta pérdidas económicas para López Obrador. Por ejemplo, cuenta el caso de una empresa que no había podido construir una nueva etapa de Chicoasén, Chiapas.

La compañía ya tenía un dictamen que llevaría al gobierno a perder 300 millones de dólares, lo que finalmente sucedió. “Le dije a Bartlett que de lo que se trataba era que esa empresa pudiera entrar, trabajar, y que con eso arreglábamos el asunto. Me contestó que no, que de ninguna manera, que no quería a los particulares”, cuenta.

El argumento de Bartlett era que los particulares eran “arropados” por estadounidenses, quienes solo querían la energía de México. “Finalmente, en el arbitraje perdimos los 300 millones de dólares que tuvo que pagar el Gobierno y, además, se perdieron muchas inversiones”, agrega.

Además, acusa que durante el sexenio de López Obrador no hubo nueva inversión en electricidad, todo por elegir a una persona que desconocía el sector, “que no sabía lo que implicaba una empresa de ese tamaño, que ignoraba lo que se tenía que hacer”.

También cuenta que Bartlett también aconsejó al presidente a desconocer acuerdos que se tenían la iniciativa privada que había construido ductos para el transporte de gas, a cambio de contraprestaciones anuales a lo largo de 15 o 20 años.

“Bartlett orilló al presidente a desconocer esos acuerdos. Quería que se le quitaran los ductos a la iniciativa privada y, evidentemente, también las contraprestaciones, y que todos los ductos los recuperara el Gobierno. Eso no se podía hacer… Pero el presidente decidió hacerle caso a Bartlett y se inició un grave conflicto entre el Gobierno federal y los particulares”, cuenta.

Bartlett también estuvo involucrado en la salida de Irma Eréndira de la Secretaría de la Función Pública por el caso de ventiladores que vendió el hijo de Bartlett en Puebla.

“Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett. Pero el presidente siempre trataba de atemperar, siempre trataba de que no hubiera problemas entre los secretarios, entre los directores de las empresas. Y entonces, en este caso particular, la secretaria de la Función Pública se empeñó en seguir la investigación; el presidente hubo un momento en el que se desesperó y entonces vino la salida abrupta de Irma”, agrega.