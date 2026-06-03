"Personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, dijeron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por supuestos vínculos con el crimen organizado", refiere la publicación.

Durazo, de 71 años, fue el encargado de implementar la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador conocida como "abrazos, no balazos ", la cual priorizaba la atención de las causas de la violencia en lugar de los enfrentamientos militares.

A Américo Villarreal se le investigaría por estar relacionado con el robo de hidrocarburos, práctica conocida como huachicol, añade el medio.

"La investigación contra Villarreal, de 68 años, está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, un lucrativo comercio ilegal conocido en México como huachicol , según fuentes cercanas al caso. Estas mismas fuentes indicaron que Villarreal también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo. Cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona familiarizada con su caso", indica el diario.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el periodista de Los Ángeles Times Steve Fisher manifestó que mantiene su afirmación.

"Revocaron la visa de los dos gobernadores y me dicen mis fuentes que están bajo investigación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en México. Les están permitiendo acceso al país bajo un permiso, bajo un ‘parol’. (…) Este permiso está aprovechado para personas que no tienen visa pero necesitan entrar al país para cooperar con autoridades de Estados Unidos, sea en un gran jurado o proveer evidencias en contra de una persona bajo investigación. No puedo decir si los dos gobernadores están cooperando, lo que puedo decir es que tienen ese tipo de permiso para entrar al país", señaló.

🚨#Exclusiva | “Mantengo firme mi artículo”: Steve Fisher, periodista de Los Ángeles Times, defiende que los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo están siendo investigados por EU, que no tienen visa y que entran con un permiso especial para cruzar la frontera.… pic.twitter.com/khc2eEAoqw — Azucena Uresti (@azucenau) June 3, 2026

Gobiernos lo niegan

Tras la difusión del retiro de visas, las áreas de comunicación de los gobiernos involucrados negaron que les hayan quitado sus visas o que exista alguna investigación en su contra.

"Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde", escribió el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Gerardo Algarin.

Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya.



Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, aseguró que Durazo tiene visa vigente y no es investigado por Estados Unidos.

"Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia", escribió.