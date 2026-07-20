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¿Cómo corregir el acta de nacimiento en línea, cuándo aplica y cómo hacerlo?

Solo algunos errores en las actas de nacimiento pueden corregirse por internet. Estos son los casos en los que aplica el trámite y cuándo será necesario acudir al Registro Civil.
lun 20 julio 2026 06:53 PM
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acta de nacimiento en línea
Cuando el error proviene del libro original del Registro Civil, el trámite debe realizarse de manera presencial. (Archivo)

Un error en el nombre, apellidos, fecha de nacimiento o cualquier otro dato del acta de nacimiento puede complicar trámites como obtener el pasaporte hasta inscribirse a la escuela.

En algunos casos, estos errores pueden corregirse en línea sin necesidad de acudir al Registro Civil. El Gobierno de México cuenta con un procedimiento para solicitar la corrección de datos incorporados a la Base Nacional del Registro Civil, aunque el trámite aplica únicamente para determinados errores y depende de la entidad donde fue registrado el documento.

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¿Cuándo puedes corregir tu acta de nacimiento por internet?

No todos los errores del acta de nacimiento requieren un juicio o una visita presencial al Registro Civil. Cuando la inconsistencia se encuentra en la Base de Datos Nacional del Registro Civil o son por la digitalización del documento, es posible solicitar una corrección mediante los canales habilitados por la entidad donde fue registrado el nacimiento.

Este aplica cuando existen errores de escritura, letras omitidas, nombres incompletos, fallas en la captura de datos o diferencias entre el acta original y la versión digital disponible para consulta e impresión.

Para esto se deben seguir los siguientes pasos:

- Crea una cuenta o inicia sesión en Llave MX.

- Ingresar la información del titular del acta a corregir.

- Subir el archivo de identificación oficial del titular y del acta a corregir.

Este procedimiento puede tardar 5 días, por lo cual es importante verificar el acta de nacimiento previo a cualquier trámite que esté por realizarse.

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Los errores de las actas que llegan hasta el Registro Civil

Antes de iniciar cualquier trámite, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el documento y confirmar si el error aparece únicamente en la copia certificada digital o también en el registro original.

Si el dato incorrecto del acta de nacimiento proviene del libro original del Registro Civil, el procedimiento es distinto, en estos casos se debe tomar en cuenta que puede tardar 15 días hábiles en resolverse. Además, algunos de los documentos que se pueden solicitar son:

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- Fotocopia certificada del libro original o duplicado certificada y sellada, original.

- Copia de acta de nacimiento con o sin el error a corregir, con 1 copia.

- Identificación oficial (INE o pasaporte vigente), con 1 copia.

En este caso, los pasos a seguir para realizar la corrección en el acta de nacimiento son:

- Agendar una cita en el portal o acudir directamente a las instalaciones de la Dirección del Registro Civil .

- Presentarse el día de la cita agendada 15 minutos antes del horario elegido.

- Presentar los requisitos en la ventanilla de corrección de actas.

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La Secretaría de Gobernación recuerda que las 32 entidades federativas son responsables de incorporar y corregir la información de las actas bajo su resguardo. Por ello, es importante verificar los tiempos de respuesta y algunos requisitos pueden variar dependiendo del estado donde fue inscrito el nacimiento.

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Si la corrección es procedente, el Registro Civil actualizará la información en la Base Nacional para que posteriormente pueda descargarse una nueva copia certificada con los datos correctos.

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