¿Cómo corregir el acta de nacimiento en línea, cuándo aplica y cómo hacerlo?

¿Cuándo puedes corregir tu acta de nacimiento por internet?

No todos los errores del acta de nacimiento requieren un juicio o una visita presencial al Registro Civil. Cuando la inconsistencia se encuentra en la Base de Datos Nacional del Registro Civil o son por la digitalización del documento, es posible solicitar una corrección mediante los canales habilitados por la entidad donde fue registrado el nacimiento.

Este aplica cuando existen errores de escritura, letras omitidas, nombres incompletos, fallas en la captura de datos o diferencias entre el acta original y la versión digital disponible para consulta e impresión.

Para esto se deben seguir los siguientes pasos:

- Crea una cuenta o inicia sesión en Llave MX.

- Ingresar la información del titular del acta a corregir.

- Subir el archivo de identificación oficial del titular y del acta a corregir.

Este procedimiento puede tardar 5 días, por lo cual es importante verificar el acta de nacimiento previo a cualquier trámite que esté por realizarse.

Los errores de las actas que llegan hasta el Registro Civil

Antes de iniciar cualquier trámite, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el documento y confirmar si el error aparece únicamente en la copia certificada digital o también en el registro original.

Si el dato incorrecto del acta de nacimiento proviene del libro original del Registro Civil, el procedimiento es distinto, en estos casos se debe tomar en cuenta que puede tardar 15 días hábiles en resolverse. Además, algunos de los documentos que se pueden solicitar son: