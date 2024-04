Entre confrontaciones y propuestas, candidatos cumplen un mes en campaña

Aunque la mayoría de sus eventos han lucido abarrotados, en algunos ha habido tropiezos como ocurrió en un mitin el 9 de marzo en Morelia, Michoacán. En esa entidad gobernada por Morena, el calor superior a los 30 centígrados propició que los asistentes al Estadio Morelos se comenzarán a retirar, por lo que la abanderada tuvo que dar prisa a su discurso y en lugar de los 40 minutos que suele durar, lo desarrolló en menos de 20. En Tultitlán, Estado de México, se registraron algunos jaloneos entre los asistentes al mitin. Mientras unos querían protestar otros intentaban desplegar mantas de apoyo.

La abanderada ha realizado entre dos y tres mítines masivos por día. (Foto: Equipo de Claudia Sheinbaum.)

En cuanto al gasto, Sheinbaum es la candidata con el segundo mayor gasto. De acuerdo con datos sobre la Fiscalización y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el 25 de marzo, la abanderada de “Sigamos Haciendo Historia” ha erogado 49 millones 843,372 pesos. Su principal erogación ha sido la propaganda.

En el primer tercio de la campaña, Sheinbaum mantiene las preferencias electorales. De acuerdo con el Poll of Polls de Oraculus , la morenista promedia el 60% de las preferencias en marzo de 2024, y en segundo lugar se ubica Xóchitl Gálvez con 34% y Jorge Álvarez Máynez con 6%.

Para expertos consultados por Expansión Política, aunque Sheinbaum llega con una amplia ventaja, de lo que pase en los próximos dos meses dependerá su triunfo, incluidos los debates.

“Esta impresión que existía de que este arroz ya se había cocido y que solamente el 2 de junio era de mero trámite, me parece, que ha quedado atrás. Porque la realidad es que sí se han movido los números, por lo que hemos visto que los equipos de las candidatas han reaccionado, no hay tranquilidad, no hay certidumbre, y creo que están tratando de reinventarse”, explica Saúl Ramírez Arellano, catedrático de la UNAM y analista político.

En el último mes, el promedio de las preferencias electorales para Sheinbaum bajó dos puntos porcentuales, mientras que para Gálvez subió uno.

Al interior del equipo de la candidata, el balance del primer mes es positivo, aunque advierten que los próximos dos meses serán complicados porque prevén incremento de la guerra sucia.

Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vínculo con Organizaciones Sociales de la campaña de Sheinbaum, a pesar de la ventaja, no pueden confiarse en el equipo.

“Claudia va consolidándose muy bien, hay encuestas que le dan una distancia enorme, no hay que confiarnos, van a ser los dos meses más intensos los que vienen, los más duros de la guerra en contra nuestra, van a utilizar la inteligencia artificial para empezar a desacreditarnos”, afirmó en entrevista.

Entre discursos de 40 minutos y frases como "primero los pobres", "se acabaron los privilegios", "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", Sheinbaum camina en busca de convertirse en la primera mujer en gobernar México.