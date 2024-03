Murat pide derecho de réplica en conferencia de Xóchitl; no lo dejan entrar

Ante ello, la candidata comentó que no lo dejaron entrar, porque sólo acudió a "echar pleito", y adelantó que su equipo presentará una denuncia en contra del exmandatario por fraude en el Infonavit, por lo que dijo que su derecho de réplica lo ejercera cuando lo llamen a declarar.

“Él viene a echar pleito. Yo no he denunciado nada que el gobernador (Salomón) Jara no haya dicho de (Alejandro) Murat. No he dicho nada que no sea cierto. Los 5,000 millones de pesos del Infonavit quedó tan claro que uno de los empresarios devolvió 2 millones. El quebranto al Infonavit existió por el lado de dos directores que se echaron la culpa pero nunca quedó claro”, mencionó Xóchitl Gálvez.

Me encuentro afuera de la casa dónde se está llevando a cabo la conferencia de la candidata @XochitlGalvez , vine a ejercer mi derecho de réplica, ante las reiteradas menciones y mentiras que ha hecho sobre mi persona en este periodo de campaña. Aún no me dejan entrar.… pic.twitter.com/6cfvGDLBwA — Alejandro Murat (@alejandromurat) March 27, 2024

Xóchitl Gálvez propone al INE campaña para evitar la coacción del voto

Ante las elecciones del 2 de junio, la candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, propuso al Instituto Nacional Electoral (INE) inician una campaña “urgente” en radio, televisión, periódicos y plataformas digitales en donde se establezca que los programas sociales no son de ningún partido y nadie debe condicionar su permanencia a cambio de su voto.

En conferencia, la contendiente comentó que lo anterior es por “el uso facciosos” de los programas sociales del gobierno federal en la contienda electoral por parte de Morena y aliados; además, dijo, que estos mismos partidos amenazan a los ciudadanos para que no voten por ella.

Por lo anterior propuso que la campaña del INE lleve el siguiente mensaje:

“Los programa sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político. Son programas pagados con recursos de los ciudadanos y está en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de su voto”.

Xóchitl Gálvez también solicitó una reunión a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y a los 10 consejeros del órgano electoral para darle seguimiento a su petición.