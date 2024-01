Elecciones 2024 | Jóvenes, el voto difícil de conquistar por los partidos

En contraste, Francisco Arago, de 18 años, sabe que en 2024 habrá elecciones y aunque asegura no tener ningún interés en la política, dice que a través de las redes sociales luego ve algunos personajes políticos, pero no conoce bien los nombres ni a qué partido político o coalición pertenecen. “No me interesa la política”, dice tajante.

En México, son 26.2 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad los que tendrán la posibilidad de votar en las elecciones de 2024 para escoger a quien ocupará la silla presidencial en el próximo sexenio, y que, de acuerdo con el corte de noviembre de 2023 del Instituto Nacional Electoral (INE), representan el 30% de la lista nominal de todo el país.

Quienes compitan por un cargo público en las elecciones de 2024 deberán trabajar para conquistar a 3.9 millones de jóvenes de 18 y 19 años, que, como Danna, Liliana y Francisco, será la primera vez que acudan a las urnas y que lo harán en una elección en la que, además de la Presidencia, están en juego 500 diputaciones federales, 128 senadurías, ocho gobiernos estatales, la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, entre otros cargos.

De acuerdo con datos del INE, los primovotantes tienen un alto grado de participación en las elecciones federales, con cifras de participación de hasta un 65% de los inscritos en la lista nominal, lo que los convierte en un sector muy atractivo para partidos y aspirantes a un cargo público.

"Me abruma la política"

Estudiante de Ingeniería, practicante de béisbol y fanático de los videojuegos, lo primero que hizo Francisco al cumplir 18 años de edad, el pasado mes de octubre, fue tramitar su credencial del INE. Su objetivo no era participar en las elecciones de 2024, sino tener un documento oficial para comprobar su mayoría de edad y realizar trámites, como la licencia de conducir y el pasaporte.

Aunque nunca ha participado en una elección, el joven considera que hasta el momento no existe un factor que le incentive a interesarse en política.

“No le entiendo y me aburre la política; además, no tengo ningún interés de entenderle”, dice contundente. Para Luis Ángel Hurtado, catedrático e investigador de la UNAM, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó los tiempos de sucesión y los partidos iniciaron sus procesos internos para definir abanderados, la agenda política bombardeó a todos los sectores poblacionales.

No obstante, las aspirantes presidenciales se encargaron durante todo 2022 y 2023 de hablarle a un público general, en especial, adultos a partir de los 35 años, sin que hayan incursionado de manera exitosa en las redes sociales, por lo que no han logrado conectar con el público joven.

“No veo una campaña centrada en la juventud, centrada en los primovotantes, ahorita no es relevante para las dos punteras, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, pero veremos los resultados que ello implique”, señala Hurtado.