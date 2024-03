Máynez resalta diálogo bidireccional en IBERO; ante Coparmex ofrece compromisos

En este contexto, el candidato presidencial consideró que esta es una apreciación subjetiva, ya que su partido es la fuerza política con el mayor número de jóvenes en candidatura su cargos públicos.

“Para mí si es subjetivo, porque o estás viendo edad o estás viendo otras características del personaje, Dante Delgado es el único dirigente que está a favor de la legalización de la mariguana y del derecho de las mujeres a decidir por su propio cuerpo, es como decir que hablar de su edad y decir que es de la vieja política y que los demás no lo son”, afirmó.

Los estudiantes también cuestionaron la incursión en la política de actores como Roberto Palazuelos, influencers e incluso Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien busca ser alcaldesa de Monterrey.

Defiende a Samuel García por desvíos

Daniela, estudiante de relaciones internacionales de la Ibero, cuestionó al candidato sobre sus propuestas anticorrupción, aún cuando hace unas semanas, se descubrió un presunto desvío de recursos del gobierno de Nuevo León a empresas ligadas al gobernador de esa entidad, Samuel García, a quien defendió.

Dijo que en Movimiento Ciudadano no se tolerará ningún acto de corrupción en el que esté involucrado cualquiera de sus integrantes.

“Nosotros no vamos a solapar, ni actuar como cómplices, yo creo en la respuesta de Samuel García, me ha tocado acompañarlo y me parece que es un gobernante que ha dado resultados, pero que por su puesto que ser compañeros de trabajo nunca va a disculpar que haya una protección indebida de un integrante”, resaltó.

Esta misma estudiante cuestionó al candidato sobre el discurso de Movimiento Ciudadano en materia de seguridad, cuando -desde su perspectiva- en los dos estados donde gobierna este partido se han registrado altos índices de violencia.

El candidato presidencial respondió que si bien se han registrado hechos de violencia, las estadísticas oficiales señalan que varios estados gobernados por Morena, como Guerrero, Morelos, Colima y otros dos gobernados por el PAN, son los que encabezan la lista de mayor tasa de homicidios.

“Creo que hay diferencias evidentes y las diferencias están en los resultado, no niego que en Jalisco y Nuevo León haya inseguridad , pero si es absolutamente distinta, por ejemplo; entre 2022 y 2023 en Nuevo León los homicidios bajaron y en la Ciudad de México aumentaron” explicó.

Al exponer su plataforma de propuestas en materia de salud, Máynez consideró que un cambio de esquema de salud no se puede hacer de la noche a la mañana

Dijo que al calor de la campaña no se pueden prometer cosas por el aplauso fácil y resaltó que el seguro pulular fue positivo y planteó el regreso de este programa .

En materia de educación, el candidato emecista dijo que la gestión de la pandemia de COVID-19 no fue basada en evidencias y por esta razón, se ampliaron las brechas económicas y en materia de educación en el país.

Dijo que una de sus propuestas es destinar un recurso al mantenimiento y la remodelación de los planteles educativos.

Agrego que además, se requiere cambiar los modelos educativos que hoy hay en el país.

“No tienen que ir a la escuela a memorizar fechas o adoctrinarse”, comentó.

La ronda de preguntas por parte de los estudiantes duró casi una hora, donde la comunidad de la IBERO pidió al candidato emecista que explicara propuestas en materia de seguridad, medio ambiente, educación, atención a la comunidad LGBTTIQ+, política económica y política exterior.

Álvarez Máynez destacó que en lo que va de la campaña, ha podido acudir a varias universidades para generar un diálogo de ida y vuelta.

Recordó y reconoció el papel que jugó la universidad Iberoamericana en las elecciones de 2012 en materia de participación de los jóvenes, pues de este plantel surgió el movimiento "Yo Soy 132", quien externó su rechazo al entonces candidato del PRI a la presidencia de la república, Enrique Peña Nieto.