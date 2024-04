Álvarez Máynez: asistencia a conciertos también es parte de la campaña

"(Afirmar lo contrario) es una valoración subjetiva porque para muchos el asistir a una actividad es un evento o no, dependiendo del criterio que cada quien tenga. Yo estoy muy orgulloso de poder caminar en las calles, de asistir a conciertos y a espectáculos públicos”, dijo en entrevista en Monterrey, Nuevo León.

En ese lugar acompañó a la aspirante a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, a la pega de “calcas matonas”, ambos acompañados del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Ahí sostuvo que hay una narrativa contra Movimiento Ciudadano y agregó: “En estos días fuimos los únicos que tuvimos actividades prácticamente de forma regular, de forma intensa, es un corte mediático que la verdad no corresponde a la realidad”.

Ante los cuestionamientos por acudir a conciertos como el Ceremonia o el Pal´Norte, el candidato sostuvo que son parte de su campaña, pues todo el tiempo hace proselitismo y trabaja, como cuando fue diputado.

“Todo el tiempo estoy en campaña, todo el tiempo estoy trabajando y ahí están mis estadísticas, mis indicadores como servidor público. He sido el diputado que más iniciativas ha presentando, un diputado que nunca deja de asistir a las sesiones cuando me ha tocado legislar, cuando me ha tocado trabajar. (...) Desgraciadamente hay ese tipo de valoraciones y de interpretaciones en las que incluso he sido atacado por pasear en el parque con mi hijo, pues es algo que no voy a dejar de hacer”, respondió.