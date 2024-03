Máynez y el reto de ganar el voto joven en las universidades y redes sociales

Combatir el desinterés de la juventud

Álvarez Máynez tiene el reto, también, de atraer a las personas más jóvenes a la política. Esta generación, explica la analista, es la menos interesada en votar.

El descontento no es gratuito. Ha vivido en medio de crisis económicas, democráticas y de corrupción, además de crecer entre pobreza y violencia. La juventud se ha desconectado de políticos que ya no los representan y que son, sobre todo, hombres adultos mayores.

La falta de relevo generacional ha hecho que se sientan muy desconectados de la clase política, de las propuestas de la política, de las élites políticas", Paula Sofía Vázquez, analista política

Este fenómeno es mundial. La Presidencia de Estados Unidos, ilustra, la disputan dos hombres blancos mayores de 70 años.

Álvarez Máynez, en cambio, es un candidato millennial, de 38 años. Él mismo señala que la edad no es garantía de trabajar por la juventud o de hacer mejor las cosas.

"No creo que yo sea mejor que las candidatas por tener 24 años menos que ellas. Peña Nieto fue presidente joven y no gobernó para los jóvenes. No es cuántos años tenga el gobernante, sino si entiende a las nuevas generaciones", ha dicho Álvarez Máynez.

Pero se sabe más cercano a esta población que sus contrincantes y por eso llama a "jubilar la vieja política".

Yo represento ese cambio generacional y creo que eso es importante para un país que hoy es un país de jóvenes", Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República por MC

Su apuesta por la juventud, por el diálogo universitario, sostiene la analista, es a la vez un reto y una oportunidad para él.

“Me parece una apuesta inteligente para un candidato que no tiene nada que perder, en el sentido de que no tiene un electorado constituido, no es una persona que haya trabajado desde antes en ser el candidato presidencial”, apunta la especialista.

Para Mendoza, no basta con escuchar a los jóvenes, como ha dicho Álvarez Máynez, si después no se incorporan a cargos de gobierno. El relevo generacional en las instituciones gubernamentales se ha ralentizado.

En 2005, uno de cada tres burócratas tenía de 20 a 35 años, analiza Mendoza con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. Para 2023, esa proporción se redujo en 27%, mientras que el porcentaje de personas mayores de 50 años en esos cargos pasó del 17 al 32%.

“Los partidos reciclan candidatos por tercera, cuarta o quinta vez en una elección. Para una idea, Mauricio Fernández va a ser candidato de San Pedro. Por cuarta vez podría llegar a ser alcalde de este municipio a sus 72 años”, explica.