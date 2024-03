INE tumba candidaturas de los emecistas Eliseo Fernández y Alberto Esquer

La decisión del INE, se dio luego de que el partido naranja incumplió con los requerimientos para cumplir con la paridad de género. En la primera entidad, el partido cuenta con una alta competitividad, según los resultados electorales de las recientes elecciones, mientras que en Jalisco, Esquer contendió como candidato a la gubernatura.

“Yo voy a poner mi ejemplo: bendito Dios, no eran consejeras ustedes cuando yo fui candidata a presidenta municipal, porque si no, desde su óptica yo no hubiera podido competir a la presidencia municipal, porque mi pueblo es un pueblo de 1,200 habitantes, de 1,200 electores y 3,000 habitantes; entonces no hubiera sido presidenta municipal. Y si no hubiera sido presidenta municipal no hubiera sido nada”, se quejó la representante emecista Ivonne Ortega.

“Mire, diputada, pues bendito Dios hoy somos consejeras, porque afortunadamente hemos avanzado en términos de paridad por las posiciones que hemos adoptado desde la autoridad administrativa, aún con la resistencia de los partidos políticos. Eso hay que tenerlo claro", reviró la consejera electoral Claudia Zavala.

Recordó que las reglas estaban estipuladas desde un principio y que el partido político no las cumplió.

“Y aquí está normado, todo hay un camino que está perfectamente regulado”, enfatizó.

A esos señalamientos se sumó la consejera Carla Humhprey, al resaltar que la propia ley establece en el artículo 232, que es una potestad del INE, rechazar el registro del número de candidaturas que excedan la paridad, fijando los partidos políticos un paso improrrogable para la sustitución de las mismas

“No es sorpresa para nadie y los registros fueron justamente el 29 de febrero. Estamos hoy a 21 de marzo, sin tener claridad de cuáles son las personas registradas para contender por los cargos de elección popular y la ley establece claramente la salida, precisamente, porque ha sido constante el que los partidos intenten burlar con distinto tipo de estrategias, el postular a las mujeres en los bloques que les permitan claramente estar en los órganos o integran los órganos”, remarcó.