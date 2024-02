"Mafiocracia", el riesgo para México que los partidos no quieren detener

Dinero sucio en política

El panorama descrito por el magistrado De la Mata, sostiene el experto internacional Buscaglia, es parte de la problemática, pues aunque están prohibidas las conductas delictivas –narcotráfico, portación de armas, tala de árboles, amenazas, secuestro– existe debilidad institucional y legal en México para que específicamente la injerencia criminal en las elecciones sea detectada, denunciada, perseguida y sancionada.

Buscaglia ubica el problema en que el país no ha querido legislar en la materia, pese a que asumió el compromiso internacional de emitir “16 leyes antimafia” como las de países avanzados.

Así, la falta de pruebas de “narcoelecciones” o de que la delincuencia pone “ganadores” no significa que eso no exista, sólo comprueba que no hay procedimientos obligatorios establecidos en ley que arrojen datos para confirmar o descartar ilícitos y emitir sentencias.

Es como si no hubiera una ley contra el homicidio, entonces no habría homicidios. Sí los hay, pero sin ley no se denuncia”. Edgardo Buscaglia

Los países que colocan barreras para que la delincuencia no capture a sus sistemas políticos ni penetre a las campañas tienen al menos tres instituciones ausentes en México, indica: auditorías obligatorias a todos los partidos y candidatos para determinar el origen del dinero que entra a la campaña.

Otra es la realización de elecciones primarias para que los partidos –y no el crimen– defina a sus candidatos, y la tercera consiste en prohibir todo tipo de financiamiento privado en la política.

Esos son tres requisitos legales que en México no existen para frenar a la delincuencia organizada.

“¡Claro que no hay causas de injerencia del crimen organizado en elecciones, porque no hay ley, no hay datos, ni procedimientos ni obligación para reunirlos!”, insiste.

En el país existen reglas para la fiscalización de precampañas y campañas, pero la realidad es que se revisa prácticamente lo que los partidos y candidatos informan al Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a sus ingresos y gastos.

El sistema electoral mexicano obliga a la revisión simultánea a las campañas y al concluir éstas el INE cuenta con 37 días para revisar cientos de miles de informes, a lo que agrega recorridos para detectar posibles gastos no reportados (principalmente en mítines o propaganda).

Además, el INE es auxiliado por el cruce de datos y verificación que realizan autoridades fiscales y bancarias. Y se permite a candidatos y partidos financiamiento privado sujeto a topes, pero no recursos de empresas.

Pero en 2018 ese Instituto revisó en tiempo récord más de 57,000 informes de campañas locales y federales. Y hay investigaciones más exhaustivas sólo ante denuncias específicas o cuando detecta alguna anomalía, pero también exprés, en dos meses, pues de sus resultados dependen las declaratorias de triunfos electorales.

Eso da cuenta el nivel de “auditoría” real al financiamiento de las campañas mexicanas. Y aún así, los partidos se resisten a la revisión.

El ejemplo más próximo, pero no único, es que desde 2021 aspirantes de Morena realizaron viajes, recorridos y mítines para posicionarse, encabezados por la hoy precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la ciudad. En los hechos no se revisó nada pues ella dijo haber sido invitada por liderazgos locales o pagar de su bolsa.

El INE revisó sólo una parte de 2023, ya dentro del proceso interno de ese partido, y vio gastos no reportados por los aspirantes –Sheinbaum y sus competidores- por más de 60 millones de pesos. Pero el partido insiste en haber hecho erogaciones mínimas o en deslindarse del pago de la profusa propaganda que corrió durante meses.

En realidad, no hay ningún partido conforme con la fiscalización, aunque estos mismos acusan la superficialidad de las revisiones del INE, pues todos promueven múltiples denuncias para señalar a sus adversarios de recibir recursos prohibidos y haber burlado las revisiones del instituto.

Muy pocas veces se ha comprobado esto, como fueron los míticos casos de los Amigos de Fox y Pemexgate, pero no se han confirmado recursos de la delincuencia organizada.

Además, de vez en vez los partidos presentan denuncias cada que una revelación periodística indica que alguna campaña recibió una inyección de recursos de fuentes no permitidas.

Y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en su conferencia mañanera del 27 de febrero de 2021, días antes del inicio de las campañas federales en las que también se eligieron 15 gubernaturas y 1,923 presidencias de ayuntamientos: “cuando hay elecciones se mete el crimen organizado, se meten a financiar campañas y toman partido a favor de candidatos porque quieren el control en los municipios y en los estados”.

El mismo Edgardo Buscaglia refiere, sobre la debilidad de las revisiones, la reciente publicación de reportajes sobre la supuesta recepción de recursos del crimen organizado a la campaña de 2006 del hoy presidente López Obrador.

“El presidente pide pruebas a un periodista que no es fiscal como para tenerlas. Y un fiscal podría pedirle las auditorías del financiamiento de su campaña. Pero como no hay obligación de auditar campañas en México no hay datos. Entonces, no se puede determinar si violaron una ley o no”, argumenta.

Un juez, recuerda, no puede procesar algo sin ley “entonces el presidente López Obrador, como no es abogado, no lo entiende. Él dice oye no hay causas (penales) no hay problema. No, no funciona así el mundo las causas. Se procesan con base en una ley antimafia en el ámbito electoral, que es lo que venimos proponiéndole al Congreso (mexicano) de manera gratuita desde hace 18 años pero los políticos no les conviene aceptar”.