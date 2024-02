Taddei presenta a partidos protocolo de seguridad para las candidaturas

“Hay diferentes detalles que se van descubriendo, si a eso le podemos llamar ‘focos rojos’, llamémosle ‘focos rojos’ en términos operativos, pero no son los focos rojos que normalmente el área de seguridad maneja”, argumentó.

Durante el evento celebrado en la sede nacional del INE, conminó a los partidos políticos a no permitir la entrada de recursos “no correctos” a las campañas electorales.

Pide no prejuzgar sobre una posible nulidad

Ante los señalamientos del bloque opositor en el sentido en el sentido de que el protocolo de seguridad es insuficiente y que podría darse una nulidad de la elección por la intervención del crimen organizado, la consejera presidenta pidió no prejuzgar.

“No prejuzguemos, veremos cómo se desarrolla el proceso electoral y cómo se desenvuelve la jornada electoral. Eso sería prejuzgar. Por supuesto que siempre tenemos que estar con esa preocupación, todas y todos. Todo el país hay que estar atentos de que eso no suceda, que no forme parte de la jornada electoral, pero no podemos prejuzgar de manera anticipada qué va a ocurrir, si se va a dar nulidad. Sería muy irresponsable”, anotó.

Señaló que durante la mesa de seguridad instalada esta noche quedó claro que el protocolo puede ser enriquecido e incluso dijo que “se aceptan propuestas”, pero recordó que el INE no cuenta con atribuciones de vigilancia e investigación, pero sí de acompañamiento.

“A qué se refieren cuando dicen que es insuficiente (el protocolo). Ellos establecen que no solamente es a los candidatos a los que hay que generarles un protocolo sino a toda la ciudadanía”, expuso.

Resaltó que esa es una tarea que no le compete al INE, pero que están en toda libertad de hacer estos posicionamientos.

“Es decir, no está en riesgo la seguridad de sus candidaturas. No, eso no porque ya existe, al menos, de nuestra parte (el INE), el protocolo presentado para ellos”, recalcó.