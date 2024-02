Magistrados admiten que el tema de violencia en las elecciones está en la mesa

Al respecto, Felipe de la Mata reconoció que una elección sí puede ser anulada por eventos relacionados con el crimen organizado, pues la ley lo establece, pero auguró que si el país avanza hacia esa dirección, significaría un “fracaso” a la organización de las elecciones.

“¿La pregunta de que si se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado? La respuesta es 'sin duda'; el marco normativo, particularmente la ley correspondiente establece supuestos por las que se puede anular la elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o violencia generalizada, pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos hemos fracasado como organización electoral”, expuso.

El juzgador electoral llamó a tomar las decisiones necesarias para que esos eventos no sucedan de manera generalizada.

“Para eso debe haber una especie de profilaxis, es decir, identificar la posibilidad de que si hay en un determinado lugar este tipo de asuntos para que se tomen las decisiones que deban tomarse. Es decir, se deben establecer mesas en lugares diferentes, que tengan resguardo especial de las autoridades de autoridad, que se busquen soluciones, como podría ser el voto anticipado", recomendó.

Protocolo de seguridad del INE

En torno al protocolo de seguridad que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos políticos, la magistrada Soto Fregoso aclaró que al árbitro electoral no le compete investigar los casos de inseguridad.

“Yo creo que están atendiendo el tema, y si son suficientes o no, no me atrevería a calificar en este momento porque es un asunto que puede llegar a esta instancia (Sala Superior)”, acotó.

Respecto a la posibilidad de que se anule una elección por hechos de violencia, se refirió al caso Michoacán, donde la Sala Superior anuló cuatro casillas por que se comprobó que hubo intervención del crimen organizado.

“Lo cual no llevó a una anulación general de la elección o de todas las elecciones, porque fueron focalizados los casos”, detalló.

Soto expuso que el Tribunal Electoral no es una institución “investigadora” de casos y que se analiza a profundidad cada uno de los casos que se presenten.