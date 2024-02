Gálvez pide a AMLO limpiar su nombre y defenderse legalmente si es inocente

En su tercera conferencia, ahora titulada “MañaNetas”, Gálvez aseguró que sí hay evidencia de que el crimen organizado ha estado cerca de Morena y su líder nacional, Mario Delgado, como fue el caso del empresario huachicolero Sergio Carmona.

“No podemos seguir cerrando los ojos. Hay varios casos en que Morena se alió con la delincuencia organizada”, aseguró.

A su vez, ella se deslindó de haber tenido participación en la campaña del expresidente Felipe Calderón, misma que también fue señalada por la publicación del medio estadunidense ProPublica, de haber recibido recursos de la delincuencia organizada, pero expuso que “Estados Unidos está en la libertad de investigar”.

Gálvez instó al presidente a presentar denuncia pues el medio de comunicación y el periodista firmante son prestigiados:

“Es muy delicada la acusación, estamos hablando del jefe de Estado mexicano, el presidente de todos los mexicanos y me parece que el presidente está obligado a pedir que se aclare esta información y a que se profundice. Si él está convencido de que no recibió dinero, no habría problema en que presente una denuncia penal”, argumentó.

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una "calumnia" el señalamiento de que su primera campaña presidencial haya tenido financiamiento de organizaciones criminales, como lo publicó el periodista Tim Golden en ProPublica.

La aspirante señaló que en ese contexto el dirigente de Morena también debería realizar aclaraciones:

“No nos ha explicado Mario Delgado su relación con el rey del huachicol en Tamaulipas, lo vimos tomar avionetas de Carmona. Tener camionetas blindadas de (Sergio) Carmona y el presidente no ha pedido que se investigue”, mencionó al recordar el caso del empresario acusado de huachicolero, relacionado con el líder nacional morenista y asesinado en 2021.

Para el presidente, recomendó que no se quede en la descalificación desde la mañanera, sino en una invcestigación:

"Él tiene que limpiar su nombre, él tiene que ser el más interesado en que su nombre se limpie. No está bien que el jefe del Estado mexicano reciba una acusación de esta dimensión en un medio tan prestigiado como el que la está haciendo", recalcó.