Congreso arranca periodo entre confrontaciones y polémicas por excesos

Las polémicas por la falta de austeridad
En la lista de legisladores morenistas y petistas que enfrentan críticas por no respetar el precepto obradorista de la austeridad están el coordinador de Morena, Ricardo Monreal; el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña; así como los legisladores Enrique Vázquez, Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras.
También figuran Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
“La austeridad no es un asunto solo administrativo, sino de principios. Hay que practicar la austeridad republicana, juarista y también la pobreza franciscana, La felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, es estar bien con uno mismo”, expresó López Obrador antes de que terminara su sexenio.
La misma máxima (de austeridad republicana) la nombra la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde , quienes pidieron a los militantes vivir en “la justa medianía”.
Sin embargo, políticos de la 4T le dan vuelta a ese precepto. Por ejemplo, el senador Fernández Noroña sostiene que la “justa medianía” es vivir con base en su ingreso y que la austeridad es solo para las políticas públicas.
Dos diputados señalados por excesos son Sergio Gutiérrez Luna y su esposa y Karina Barreras quienes —de acuerdo con una investigación de Emeequis— recientemente gastaron millones de pesos en lentes, zapatos, bolsas, mochilas y joyería, entre otras pertenencias.
El periodista Jorge García Orozco documentó los artículos que portan la legisladora y su esposo, que van desde joyas de la marca Cartier y Tiffany, lentes Gucci y Versace y hasta el acceso a una fiesta VIP de la Fórmula 1.
En la lista, también figura el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien fue fotografiado en el restaurante “Flor y Nata” del hotel Rosewood Villa Magna, en España.
El diputado aceptó que voló a Madrid para festejar su aniversario de bodas. Sin embargo, su viaje coincidió con una presunta fiesta que dio el legislador Pedro Haces en la capital española. Además, con este viaje faltó a un Encuentro Nacional de Morena.
A las polémicas también se suma Gerardo Fernández Noroña, quien en marzo de este 2025 viajó a Francia para asistir a la conferencia de presidentes parlamentarios organizada por el Consejo Europeo.
El costo total de su vista a este país fue de 157,594 pesos, pero él repuso a la Cámara alta 66,206 pesos, por lo que el Senado pagó 91,388 pesos.
“El viaje lo pagué con mi dinero, recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello trabajo", explicó en un video.
Durante su viaje en avión Fernández Noroña fue fotografiado en clase ejecutiva, que ofrece asientos más amplios y reclinables que incluso se pueden hacer cama.
Además de su viaje al extranjero, el senador fue exhibido por la c ompra de una casa de 12 millones de pesos en Tepozotlán, Morelos, la cual tiene 1,201 metros cuadrados de terreno y 259 metros de construcción.
Esta propiedad la adquirió en noviembre de 2024 mediante un crédito hipotecario, según su declaración patrimonial; el senador argumentó vive en esa casa desde hace cinco años, de los cuales en cuatro pagó renta.
“Es público. Yo hice mi declaración. Mucho me extrañaba que no sacaran algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando una casa que compré a crédito”, justificó Fernández Noroña.
En el periodo de receso, que fue de mayo a septiembre, el diputado Enrique Vázquez Navarro viajó a Europa; el morenista fue captado en un exclusivo club nocturno llamado “Lío”, en Ibiza, donde la entrada cuesta alrededor de 7,000 pesos y una botella puede valer hasta 1.5 millones de pesos.