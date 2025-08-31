Congreso arranca periodo entre confrontaciones y polémicas por excesos

El analista político, Patricio Morelos, lamenta que se hable más de los gastos, los lujos y hasta los enfrentamientos, que de las reformas que se impulsarán en este periodo.

La conversación de las ultimas semanas se centró en los ingresos de los legisladores y sus lujos que realizaron en estas vacaciones, y es lamentable porque uno esperaría que al arranque de este periodo se hablara de las reformas que se propondrán”. Patricio Morelos, cofundador de Poligrama.

En tanto, el analista José Antonio Crespo coincide en que el próximo periodo del Congreso de la Unión inicia con las bancadas enfrentadas y con la coalición gobernante (Morena, PT, PVEM) en clara confrontación con la prensa y los críticos.

Estamos en un ambiente muy polarizado (...) y lejos de irse calmando el ambiente de confrontación se ha ido intensificando, así es como iniciará el próximo periodo". José Antonio Crespo, analísta político.

Crespo afirma que este tipo de actitudes se explica porque la llamada "Cuarta Transformación" tiene como pauta fundamental no dialogar con la oposición porque “le estorba”.

“El populismo no es democrático, es autoritario. Todos los que no están de acuerdo con ellos, que representan opciones distintas, (consideran que) no son dignos de respeto, de tolerancia ni legitimación, sino son excluidos, acusados, descalificados y acosados”, explica.

Las reformas sobre la mesa

Al margen de los escándalos, el periodo legislativo arranca con una agenda de cerca de 30 reformas por aprobar, que van desde modificaciones en materia de extorsión, salud, pueblos indígenas y vapeadores, así como el Paquete Económico para el próximo año.

Patricio Morelos, de Integralia, considera que la presidenta Claudia Sheinbaum dará la "línea" sobre las prioridades legislativas que deberán seguir los senadores y diputados, en su informe de gobierno de este lunes.

"Seguramente dará mensajes de por dónde irá la agenda legislativa de la Cuarta Transformación. En los últimos días revisaba y no hay suficiente información de cuáles son las reformas que se van a impulsar en este periodo de sesiones. Todavía hay incertidumbre", señala.

Este mismo lunes de arranque del periodo ordinario de sesiones, se espera que en la Cámara de Diputados se arranque el proceso legislativo de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión, la cual busca que los 32 estados del país investiguen de oficio todas las modalidades de este delito.

En este periodo también se discutirán reformas a la Ley Aduanera, a la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código de Procedimientos Penales, Ley de Salud y Ley de Amparo, entre otras.

A ello, se agrega que aún falta por discutir y aprobar reformas reglamentarias a los cambios constitucionales que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la relacionada con el reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos y la prohibición de vapeadores.

También está la ley para proteger a los animales; la relacionada con empresas estratégicas; la de igualdad sustantiva, perspectiva de género y erradicación de la brecha salarial por razonas de género, y la pensión para personas con discapacidad.

El Congreso de la Unión además tiene pendiente la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas y los permisos de luto en el trabajo.

Aunque los legisladores no planean discutir en este periodo ordinario la reforma electoral, sí se realizarán foros, consultas y mesas de discusión para comenzar a darle forma a la propuesta.

Los legisladores informaron que será hasta febrero cuando se analice el proyecto final en el Congreso de la Unión.