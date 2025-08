Con viajes, morenistas desobedecen sus propias reglas sobre austeridad y 'lujos'

¿Incumplen lineamientos?

En mayo pasado, Morena aprobó los "Lineamientos para el comportamientoético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes" del partido.

Una de las disposiciones generales del documento es la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, entendida como "conducirse con sobriedad y sin ostentaciones", y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir.

Entre las conductas específicas que son contrarias a la llamada Cuarta Transformación están realizar viajes aéreos privados, promover el consumismo y exhibir signos de ostentación, como joyería, ropa de marcas exclusivas y propiedades de alto valor o restaurantes de lujo, entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los integrantes de su partido conducirse bajo los principios de humildad, austeridad y responsabilidad política, luego de la difusión de imágenes de morenistas fuera del país.

La gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representa y los principios que representa". Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, argumentó que los viajes al extranjero de líderes del partido fueron costeados con recursos personales y, aunque subrayó que no incurrieron en corrupción o algún delito, les recordó la importancia de vivir en la justa medianía.

Alcalde conminó a dirigentes y legisladores del partido guinda a actuar con el ejemplo y adoptar tanto en la vida pública como privada la máxima juarista de queque el poder es humildad".

“¿Eso significa que alguien de Morena no pueda viajar? No, pero evitar los lujos. Alguien puede haber tenido mucho dinero y haber sido empresario y tener dinero para comprarse ropa de alta gama, joyas, relojes caros, pero no se debe hacer por congruencia”, mencionó este martes.