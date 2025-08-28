''Alito'' denuncia a Noroña ante FGR por amenazas

Presentamos ante la @FGRMexico una denuncia penal en contra del corrupto, cínico, cobarde y mentiroso presidente de la Mesa Directiva del Senado, @fernandeznorona, y también contra Emiliano González González, por los delitos de amenazas y otros.



El PRI seguirá luchando con… pic.twitter.com/HFnCbLOiSu — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 29, 2025

Por su parte, Fernández Noroña denunció penalmente a Alejandro Moreno y a tres priistas más que lo agredieron físicamente, y buscará el desafueros de estos políticos.

“Una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, declaró el morenista.

En conferencia, Fernández Noroña comentó que Emiliano González, quien es una de las personas que trabajan con él, estaba grabando lo sucedido cuando lo tiraron, patearon y le rompieron su cámara fotográfica. “Llegó Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenazarlo a muerte”, señaló.

La sesión legislativa concluía cuando Moreno y Noroña intercambiaron roces, los cuales derivaron en empujones, gritos, reclamos y manotazos.

Videos captados en el recinto legislativo muestran que Moreno agredió a al menos otra persona a la que arrojó al piso, mientras intentaba llegar hasta Noroña, a quien otros legisladores alejaron de la confrontación.

Noroña y ''Alito'' se han confrontado antes de forma verbal. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Noroña acusó a los priistas de subir a la tribuna para atacarlo. ''Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión'', escribió en redes sociales.

Antes del intercambio físico, Moreno se acercó al presidente del Senado para reclamarle que no le dio la palabra durante la sesión. “Te estoy pidiendo la palabra”, le dijo.

Tras el incidente, el priista explicó que existía un acuerdo de la Mesa Directiva para que al final del debate, hubiera un posicionamiento final de cada grupo parlamentarip; sin embargo, dijo, no se respetó, porque él ya no pasó.

Noroña y Alejandro Moreno ya se han confrontado antes de forma verbal durante las sesiones, pero no habían llegado a la confrontación física.

El incidente ocurre en medio de señalamientos de políticos de oposición hacia el morenista Fernández Noroña por la casa de 12 millones de pesos que reconoció tener en Morelos.