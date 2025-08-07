Morena lanza nuevo llamado a militantes para que eviten los lujos

En conferencia de prensa en Morelos, Luisa María Alcalde defendió al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que él viajo a Japón con sus recursos, porque lo que no cometió acto de corrupción ni delito.

“Él viajo con sus recursos igual que los otros compañeros. A diferencia de antes, que viajaban en aeronaves de los gobiernos federales, estatales, en los helicópteros, subían ahí a las parejas y bajaban, aterrizaban en los campos de golf. Entonces, es distinto”, mencionó la morenista.

Además, sostuvo que los dirigentes de Morena, aunque tengan los recursos para adquirir lujos, no deben hacerlo, ya que tienen que poner el ejemplo “de la justa medianía”.

Agregó que hay una campaña sistemática para debilitar al partido e instalar una narrativa de que “todos son iguales” en sus gastos.

“Esto se trata de una campaña de la derecha que quiere debilitar a nuestro movimiento y este es un movimiento de la gente y para la gente. Si se debilita Morena, qué queda”, aseguró.

También declaró estar de acuerdo con lo que plantea la presidenta Claudia Sheinbuam sobre que los morenistas les toca poner el ejemplo en su vida pública y privada.

Esto se da después de que López Beltrán explicó que su viaje a Japón lo realizó tras las “extenuantes jornadas de trabajo” que tuvo en Morena y aseguró que lo solventó con sus recursos.

“Mis adversarios y los hipócritas conservadores, que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento impregnada de odio, clasismo y calumnias”, dijo López Beltrán.

Y aseguró que su viaje a Japón lo realizó en aerolíneas comerciales y que pagó 7,500 pesos por día en el hotel.