Noroña acepta que compró una casa de 12 millones de pesos en Morelos

Noroña comentó que esta casa que adquirió en Tepoztlán, Morelos, la rentó por cuatro años y en el quinto decidió comprarla.

“Yo pienso terminar mis días ahí. He dicho que cuando muera mis cenizas espero que las tiren en la montaña de Tepoztlán, que se ha convertido en un lugar muy querido”, comentó.

También aseguró que no tiene ninguna obligación personal de ser austero y reiteró que no se debe confundir la austeridad personal con las políticas públicas austeras.

"Yo era franciscano porque, como hijo del pueblo, estábamos bien fregados de ingreso económico y éramos franciscanos no porque quisiéramos sino porque esa era nuestra condición, éramos pobres", justificó.

Aunque dijo ser transparente, se negó a dar más información sobre su crédito hipotecario, como la institución bancaria donde lo solicitó, el tipo de hipoteca y a cuántos años está el préstamo.

"Ya vi que mientras más información les doy, más golpeteo, más descalificación, más intriga, más maledicencia, pero, además, está ante notario público", respondió al ser cuestionado constantemente sobre su crédito hipotecario.

También defendió la compra de la casa y pidió que lo investiguen. En redes sociales retó a quienes dudaron de que su salario como senador de 131,700 pesos sea insuficiente para adquirir una propiedad de este costo.

“Que le investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana. El patrimonio que yo tengo lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada, absolutamente nadie, y mucho menos un grupo criminal”, enfatizó.

Es muy sencillo, presenta una denuncia por enriquecimiento inexplicable, demostrando que mi ingreso no me permite comprar a crédito la casa de Tepoztlán. https://t.co/Lc5pOg9BQU — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 26, 2025

En el medio Emeequis, el periodista Jorge García Orozco publicó que el presidente del Senado compró una casa de 1,201 metros cuadrados de terreno y 259 metros de construcción, por lo que está evaluada en 12 millones de pesos.

Esta propiedad la adquirió en noviembre de 2024 mediante un crédito hipotecario, según la información publicada el 25 de agosto por dicho medio de comunicación.

El mismo senador ha publicado desde sus redes sociales imágenes y hasta videos sobre el interior de esta casa, en los que muestra los muebles y adornos que decoran este inmueble.

Gerardo Fernández Noroña presumiendo en 2020 que vivía en una vecindad en Ciudad de México, Noroña em 2024 presumiendo sus los jardínes de su mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán.



En la 4t primero los pobres, nos avisaron. pic.twitter.com/HBj7l7n6Yf — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 26, 2025

No es la primera vez que exhiben los lujos y viajes al extranjero de morenistas, como los diputados Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Karina Barreras, quienes han gastado más de 5 millones de pesos en lentes, zapatos, bolsas, mochilas, joyería y accesos a fiestas exclusivas.

A ello se agregan los viajes de morenistas como el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el coordinador de Morena en Diputados, Ricardo Monreal; y los legisladores Enrique Vázquez y Gerardo Fernández Noroña.

Andrés Manuel López Beltrán fue captado en Tokio, Japón, acompañado de Daniel Asaf, quien fue jefe de la Ayundatía de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y ahora es diputado morenista.

En estos instantes, Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf, exmano derecha de AMLO, desayunan en el bufet del hotel Okura de Tokyo, un reconocido cinco estrellas de lujo.



La gorra y los lentes oscuros en sitios cerrados es lo de hoy en el Morena Tour. pic.twitter.com/H6wNgHStk7 — Claudio Ochoa Huerta (@ClaudioOchoaH) July 27, 2025

Tras estos escándalos de viajes y lugos, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ha pedido a los militantes evitarlos y señaló que aunque los dirigentes del partido tengan los recursos para adquirirlos, no deben hacerlo, ya que tienen que poner el ejemplo “de la justa medianía”.

Sin embargo, Fernández Noroña ha salido a contradecirla y a decir que la "justa medianía" es lo que el funcionario puede pagar según sus ingresos.

“Juárez fue muy claro: la medianía, como le decía, es con base en tu ingreso. Lo que tú, la justa medianía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso", comentó.