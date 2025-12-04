Fue hasta ahora que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó la iniciativa para disminuir la jornada laboral, la cual ya fue enviada a la Cámara alta, por lo que la próxima semana será discutida y votada.

¿De qué trata?

La propuesta modifica el artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada laboral será de cuarenta horas semanales y, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

En los artículos transitorios se aclara que las 40 horas se alcanzarán de manera gradual; es decir, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas como actualmente está en la legislación y la disminución será de dos horas por año hasta el 2030 cuando se logre las 40.

También se establece que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras.

Cuando se aumenten las horas de la jornada laboral, se pagara el doble como salario por ese tiempo extra, pero no se pueden exceder las 12 horas en una semana.

En caso de que excedan las 12 horas permitidas como tiempo extra a la semana, el empleador pagará ese tiempo hasta en un 200% más del salario que corresponda.

En la Ley Federal del Trabajo se menciona que la jornada diaria será de hasta ocho horas la diurna; de siete la nocturna y de siete y media la mixta.

Asimismo, se aclara que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor a lo que permite la ley, a menos que se pague al 100% o hasta 200% las horas extra.

México con horario más alto

En la exposición de los motivos de la iniciativa se menciona que en países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 10% de las personas trabajadoras laboran hasta 50 horas o más a la semana en un trabajo remunerada.

Y México es el país con el porcentaje más alto de este tipo de personas que trabajan muchas horas, con 27%; le sigue Turquía con cerca de 25% y Colombia con casi 24%.

Datos de la OCDE revelan que México es uno de los países con mayor carga laboral entre sus integrantes, ya que en promedio una persona trabaja 2,124 horas al año, que es muy por encima de otros países miembros de dicho organismo que se sitúan en 1,687 horas anuales.

Esta propuesta de reducir la jornada laboral fue una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum cuando era candidata presidencial