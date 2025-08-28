Alito Moreno y Fernández Noroña frente a frente, ¿quién posee más en propiedades?

Un día después de la polémica de la casa de Noroña en Morelos, “Alito” lo calificó de “farsante” y de ser un “vividor profesional” que presume ser austero, pero vive en una mansión.

“Su doctrina es la hipocresía, su dios es el narco y su vida entera desprende el hedor de la corrupción que tanto dice combatir”, dijo el político campechano.

En tanto, el líder del Senado le reviró así:

"Alejandro Moreno Cárdenas no tiene ningún bien ni inmueble. No tiene ningún vehículo, pobrecito, se viene en Uber, en Didi, todos los días. Tiene su súper Volvo rojo, en el Metrobús llega aquí a la esquina de Reforma. No tiene bienes muebles; o sea, vive en un jacal. Lo único que tiene es un pasivo: un crédito hipotecario por 8 millones de pesos", dijo.

¿Los senadores están obligados a presentar declaración patrimonial?

Debido a que ambos son integrantes de la LXVI Legislatura, Noroña y "Alito" están obligados a presentar su declaración patrimonial de acuerdo con lo que se establece en el Artículo 32, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad todos los Servidores Públicos. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia”, dice el artículo.

De acuerdo con la declaración Patrimonial de Alejandro Moreno Cárdena, adquirió un bien inmueble en 2015 con un valor de 180,000 pesos y cinco años después, en 2020, adquirió una propiedad por 2.1 millones de pesos.

Bienes inmuebles de Alejandro Cárdenas Moreno. (Foto: Captura de pantalla de declaración patrimonial)

En tanto, la declaración patrimonial de Gerardo Fernández Noroña sí está una propiedad que adquirió en 2024 por un valor de 12 millones de pesos.

Bien inmueble adquirido por el legislador en noviembre de 2024. (Foto: Captura de pantalla de declaración patrimonial de Noroña)

La casa de "Alito" en Campeche

En julio de 2022, Alejandro Moreno Cárdenas expuso en un documento entregado a la Cámara de Diputados que su fortuna inmobiliaria tuvo un valor de adquisición de 12 millones 553,768 pesos, entre las que se contaban una casa.

Una de sus casas, de 484 metros cuadrados de construcción sobre 695 metros le costó 2 millones 500,00 pesos y la otra de 1,541 metros cuadrados de construcción en una extensión de 1,819 metros, le representó una erogación de 7 millones 214,610 pesos.

La primera la obtuvo en 2014 cuando era por segunda vez diputado federal por Campeche y de la segunda se hizo en 2016 cuando transcurría su segundo año como gobernador de Campeche.

El entonces fiscal general de Campeche, Renato Sales, informó que se cateó la casa con el objetivo de conocer con qué materiales fue edificada la propiedad y si de las paredes colgaban obras de arte, debido a que se le acusó de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).

“Tiene por finalidad, básicamente, revisar el material con el que se construyó la edificación, los materiales y qué cuadros, qué obras de arte se encuentran al interior. No es lo mismo edificar con granito, con piedra, mármol onix o con mármol de carrara, por ejemplo”, expresó.

Cómo es la casa

Diversas investigaciones revelaron que la propiedad ubicada en Lomas del Castillo está valuada en 300 millones de pesos.

En julio de 2024, Grupo Reforma tuvo acceso a la propiedad en la que se observaron lujos como los siguientes:

Vestíbulos de mármol y ventanales gigantes.

y ventanales gigantes. Baños con jacuzzi, tinas y acabados en mármol

Sala de cine con 18 asientos reclinables.

con 18 asientos reclinables. Bar con un Mustang rojo convertido en mesa de billar y un Cadillac adaptado como barra.

Esculturas, pinturas y piezas artísticas con un valor superior a 50 millones de pesos.

Casa de Noroña

El medio Emeequis publicó que el presidente del Senado compró una casa de 1,201 metros cuadrados de terreno y 259 metros de construcción, por lo que está evaluada en 12 millones de pesos y que está ubicada en Tepoztlán. Esta propiedad la adquirió en noviembre de 2024 mediante un crédito hipotecario, según la información publicada el 25 de agosto, algo que Fernández Noroña aceptó .

“Que le investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana. El patrimonio que yo tengo lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada, absolutamente nadie, y mucho menos un grupo criminal”, expresó en su cuenta de YouTube.

