Sheinbaum acusa 'andanada, linchamiento y campaña mediática' contra Noroña

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que hay un “linchamiento” y una “andanada” en contra del senador Gerardo Fernández Noroña, a pesar de que él fue agredido por el diputado y presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, durante el cierre de la Comisión Permanente.

“Ayer que me preguntaron que si me solidarizaba, claro que me solidarizo con Gerardo, lo que yo quería ayer y hoy también es (señalar) la actitud agresiva del presidente del PRI y de los diputados del PRI. Son muy claros los vídeos", expresó.

"Lo que más llama la atención en este el tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático, y en redes lleno de bots, ayer me estaban enseñando creo que el 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots ¿quién los paga?, ¿para qué los paga?, ¿qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia?”, cuestionó la mandataria.