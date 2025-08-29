Publicidad

Sheinbaum acusa 'andanada, linchamiento y campaña mediática' contra Noroña

La presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con el senador Gerardo Fernández Noroña, tras la agresión del presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno.
vie 29 agosto 2025 10:14 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que en la oposición se "ensalce" la agresión de Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que hay un “linchamiento” y una “andanada” en contra del senador Gerardo Fernández Noroña, a pesar de que él fue agredido por el diputado y presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, durante el cierre de la Comisión Permanente.

“Ayer que me preguntaron que si me solidarizaba, claro que me solidarizo con Gerardo, lo que yo quería ayer y hoy también es (señalar) la actitud agresiva del presidente del PRI y de los diputados del PRI. Son muy claros los vídeos", expresó.

"Lo que más llama la atención en este el tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático, y en redes lleno de bots, ayer me estaban enseñando creo que el 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots ¿quién los paga?, ¿para qué los paga?, ¿qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia?”, cuestionó la mandataria.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional , la presidenta insistió en que es muy claro que fue "Alito" quien agredió a Fernández Noroña, por lo que cuestionó que ahora los “comentócratas” justifiquen la agresión, a la que se refirió como porril.

“Justificar una agresión y esta andanada, la verdad es que no se entiende, la oposición, los comentócratas, muchos conductores, una agresividad contra Gerardo Fernández Noroña, justificando la agresión, justificando la agresión física agresión física", criticó Sheinbaum.

"Entonces, sí llama mucho la atención esta andanada y repito ¿quién paga tanto bot?, ¿quién está interesado en levantar estas tendencias? Que además, por cierto, no sirven para nada porque esa red en particular pues la ven muy poca gente”, planteó.

Sheinbaum recalcó que el senador Fernández Noroña optó por no responder a la agresión que recibió de parte de Moreno, sin embargo, la oposición ha optado por “ensalzar” a “Alito”

“Eso no es criticable, al revés, lo ensalzan, lo promueven y luego lo más yo digo hipócrita es que al gobierno lo acusan de autoritario, o sea el mundo al revés. Entonces no hay un análisis real sino en realidad hay propaga desde muchos medios de comunicación, propaganda a favor de unos y de otros”, dijo.

