La Luna no miente: México y su deuda con la salud mental

Las investigaciones revelaron un perfil escalofriante del atacante, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, residente en Ciudad de México, quien no actuó por un móvil tradicional, sino bajo una severa alteración psiquiátrica marcada por una obsesión de años con masacres históricas y simbología extremista.

La fecha del ataque no fue coincidencia: Jasso Ramírez eligió el 20 de abril, aniversario de la masacre de Columbine y también el natalicio de Adolf Hitler.

No es un dato menor. Es la firma de una ideología cultivada en silencio, con el aplauso tácito de la indiferencia institucional.

El Estado como cómplice por omisión

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, señaló que la evidencia apunta a un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones de violencia ocurridas en otros países y momentos, hallándose en su mochila literatura alusiva a agresiones y referencias a figuras vinculadas con este tipo de acciones violentas.

Sin embargo, más revelador que la mochila del atacante es lo que las instituciones mexicanas llevan años cargando sin abrir: la ausencia real de políticas de salud mental vinculadas a la prevención de la violencia juvenil.

Los videos que circularon en redes sociales tras el ataque son perturbadores por más de una razón. En las grabaciones, el agresor gritaba a los turistas que habían llegado a un lugar construido para sacrificar, no para tomar fotografías, con un tono que mezclaba la violencia más visceral con un discurso de apropiación territorial del patrimonio histórico.