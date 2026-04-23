La Luna no miente: México y su deuda con la salud mental

Lo que sí se puede hacer, si hay voluntad
La respuesta no puede ser la transferencia de dinero sin corresponsabilidad ni la construcción de canchas multiusos presentadas en conferencia mañanera. Se requieren políticas públicas concretas, evaluables y urgentes:
Primero, institucionalizar la detección temprana de conductas de riesgo en el sistema educativo, vinculando a orientadores escolares con protocolos clínicos de salud mental validados por la Secretaría de Salud, reactivando el modelo de las Unidades de Salud Mental Comunitaria con presencia real en municipios de alta marginación.
Segundo, condicionar los recursos del programa "México Imparable" al cumplimiento de diagnósticos psicosociales territoriales rigurosos, con indicadores de resultado medibles y verificables, no actividades de foto.
Tercero, crear un Registro Nacional de Alertas de Radicalización Online, bajo supervisión de la Fiscalía General, que permita a las autoridades identificar perfiles de riesgo extremista sin criminalizar la disidencia ni violar garantías individuales.
Cuarto, recuperar la obligación que en su momento tenían las corporaciones policiales estatales y municipales de diseñar programas de prevención con énfasis en salud mental juvenil como requisito para acceder a subsidios federales, mecanismo que fue desmontado y que probó ser eficaz como palanca de política pública local.
Quinto, establecer un protocolo interinstitucional de respuesta ante crisis de salud mental que involucre a la SSPC, la Secretaría de Salud, la SEP y el sistema nacional DIF, con rutas claras de derivación y atención que no dependan de la voluntad política del funcionario en turno.
La pirámide siempre estuvo ahí
Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. Su seguridad era, hasta el 20 de abril, un trámite. Lo que no era trámite —y nunca lo ha sido en México— es la salud mental de sus jóvenes más vulnerables.
Entre las pertenencias del atacante se encontraron panfletos y símbolos asociados a la subcultura digital conocida como "True Crime Community", que glorifica los asesinatos masivos, además de registros fotográficos donde realizaba el saludo nazi.