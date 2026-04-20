Plan estratégico de la FGR 2026 – 2029: cuando la ambición retórica sustituye a la justicia

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 de la Fiscalía General de la República, firmado por la Fiscal Ernestina Godoy Ramos en abril de 2026, cumple con exactitud ese perfil.

Es, técnicamente, el documento de planeación más ambicioso que ha producido la institución en más de dos décadas.

Y eso, paradójicamente, hace más severo el problema: porque tiene el lenguaje correcto, usa los datos adecuados, propone estructuras modernas, y sin embargo está construido con una arquitectura política que lo condena al fracaso antes de que comience su implementación.

No estoy señalando incompetencia técnica.

El diagnóstico territorial que contiene el plan es honesto y metodológicamente sólido: caracteriza correctamente al Noroeste como corredor de armas, al Occidente como epicentro del crimen organizado, al Centro como núcleo del delito financiero y al Sur-Sureste como la región con mayor brecha entre incidencia real y registro ministerial.

La matriz de priorización criminal con ocho criterios de evaluación, la propuesta de Unidades de Fusión Operativa y el enfoque de inteligencia financiera son ideas que cualquier sistema de justicia serio debería adoptar.

Lo que falla no es el contenido técnico. Lo que falla es la relación entre ese contenido y la realidad política dentro de la cual pretende operar.