Pirámides sin custodia. México y su negocio de ignorar lo sagrado

Es la fotografía más brutal de un Estado que lleva décadas administrando su propia incapacidad con decretos presidenciales, discursos patrimoniales y presupuestos que jamás llegan a donde deberían.

La pregunta no es cómo ocurrió. La pregunta es por qué a nadie le sorprendió.

Una ley robusta sobre instituciones huecas

México tiene, en papel, uno de los regímenes jurídicos de protección patrimonial más completos de América Latina. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, vigente desde 1972, declara de utilidad pública la protección del patrimonio y le otorga al INAH la custodia, la vigilancia y la operación de las zonas arqueológicas.

El Instituto tiene facultades para inspeccionar, clausurar, denunciar, coordinar con fuerzas militares y policiales, y articular a las comunidades locales en la vigilancia de los sitios.

Todo eso está en el papel. En Teotihuacán, el papel no detuvo ninguna bala.

El problema estructural es este: el INAH es una institución de investigación y conservación patrimonial que ha sido forzada a ejercer, sin recursos ni doctrina apropiada, funciones de seguridad pública. Sus responsables de zona no son policías, no tienen formación táctica, no cuentan con protocolos de respuesta ante eventos violentos, y operan en sitios que pueden abarcar cientos de hectáreas con personal manifiestamente insuficiente.

Pedirle al INAH que garantice la seguridad de los visitantes en un contexto de criminalidad organizada territorial es como pedirle al médico forense que evite el homicidio.