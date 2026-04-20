A dos meses del Mundial, asesinato de turista canadiense en Teotihuacán desata alertas de seguridad

Anita Anand, ministra de Exteriores de Canadá, calificó los hechos como un “horrendo acto de violencia armada” en donde una ciudadana canadiense falleció y una más resultó herida.

As a result of a horrific act of gun violence, a Canadian was killed and another wounded in Teotihuacán, Mexico. My thoughts are with their family and loved ones, and Global Affairs consular officials are in touch to provide assistance. Thank you to my counterpart, Minister… — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 20, 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, publicó la mandataria en su perfil de X.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

Ante los reportes de disparos en la zona arqueológica de Teotihuacán, se desplegó un operativo con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México.

Sin embargo, visitantes en Teotihuacán que fueron testigos del ataque cuestionaron los protocolos de seguridad, ya que el atacante pudo entrar al sitio turístico sin que le fueran detectadas las armas.

“Aquí vengo como turista, pero se supone que debe haber protocolos, debe estar la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque viene todo tipo de turismo, viene todo tipo de gente, no debió haber pasado esto”, dijo Laura Torres Cano, una de las testigos al ser entrevistada por periodistas tras el atentado.