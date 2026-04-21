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Gobierno garantiza seguridad para turistas en el Mundial tras ataque en Teotihuacán

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que visitar México es seguro, mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que ya se implementan los operativos de seguridad planeados.
mar 21 abril 2026 11:47 AM
Estadio Banorte
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que los protocolos de seguridad para el Mundial ya están listos. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

A 51 días de que México sea una de las sedes del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya algún riesgo de seguridad para quienes asistirán a los partidos del Mundial, luego del ataque que ocurrió este 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán y que dejó a dos personas muertas (el agresor y una turista canadiense).

“Es seguro estar en México, tanto que llegaron de enero a febrero 16 millones de personas visitantes extranjeros, 16 millones. Entonces, el episodio de ayer es un episodio de algo que no había ocurrido en México”, aseguró la mandataria.

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Este lunes, en la zona arqueológica de Teotihuacán se registró un hecho de violencia cuando un joven de 27 años amenazó y atacó a turistas que se encontraban en la pirámide de La Luna. Una turista de origen canadiense murió y el atacante se suicidó, según las primeras investigaciones.

Por el episodio de violencia, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad. Al respecto, la presidenta consideró que ellos tienen sus protocolos para emitirlas, pero México es un país seguro, comentó.

Dijo que como gobierno le corresponde tomar medidas para que no ocurra de nuevo un episodio como el de la zona arqueológica.

“¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? Tomar las medidas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir una situación así, pero es evidentemente, todos lo sabemos, todos los mexicanos, que es una situación que no se había presentado previamente. Hay que hacer las investigaciones para saber qué motivó a esta persona a hacer lo que hizo”, señaló.

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Aseguró que México da todas las garantías a los visitantes que llegarán para asistir al Mundial. A menos de dos meses de que se dé el silbatazo inicial, la presidenta comentó que revisó cómo va el protocolo de seguridad en la capital del país, donde se jugará el primer partido del torneo entre México y Sudáfrica.

“Todas las garantías y ha hay un equipo de seguridad, un protocolo de seguridad para el Mundial. Ayer estuve con FIFA , estamos analizando con la jefa de gobierno (Clara Brugada), después lo vamos a hacer con Monterrey y Guadalajara, con el gobernador de Jalisco (Pablo Lemus) y de Nuevo León (Samuel García), todos los temas relacionados con los partidos que se van a realizar”, mencionó.

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“Es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y que además el turismo en México no ha tenido nunca ningún problema. El episodio de ayer nos llama la atención para fortalecer la seguridad particularmente en sitios arqueológicos”, agregó.

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Operativos para el Mundial ya están hechos

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, aseguró que la seguridad en el Mundial está garantizada.

“Estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada. Estos protocolos de seguridad ya están hechos, esa seguridad ya está reforzada y se mantiene constante vigilancia desde ahorita”, dijo este martes.

Explicó que el operativo para la Copa de Futbol está a cargo del general Román Villalvazo Barrios y se revisa todos los días. “Estos protocolos de seguridad ya se han estado trabajando desde hace más de un año y esos protocolos ya están hechos”, comentó.

Harfuch dijo que, a dos meses de la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no se ha detectado ningún repunte en la violencia en Jalisco.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Seguridad pública

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