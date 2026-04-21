Gobierno garantiza seguridad para turistas en el Mundial tras ataque en Teotihuacán

Este lunes, en la zona arqueológica de Teotihuacán se registró un hecho de violencia cuando un joven de 27 años amenazó y atacó a turistas que se encontraban en la pirámide de La Luna. Una turista de origen canadiense murió y el atacante se suicidó, según las primeras investigaciones.

Por el episodio de violencia, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad. Al respecto, la presidenta consideró que ellos tienen sus protocolos para emitirlas, pero México es un país seguro, comentó.

Dijo que como gobierno le corresponde tomar medidas para que no ocurra de nuevo un episodio como el de la zona arqueológica.

“¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? Tomar las medidas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir una situación así, pero es evidentemente, todos lo sabemos, todos los mexicanos, que es una situación que no se había presentado previamente. Hay que hacer las investigaciones para saber qué motivó a esta persona a hacer lo que hizo”, señaló.

Aseguró que México da todas las garantías a los visitantes que llegarán para asistir al Mundial. A menos de dos meses de que se dé el silbatazo inicial, la presidenta comentó que revisó cómo va el protocolo de seguridad en la capital del país, donde se jugará el primer partido del torneo entre México y Sudáfrica.

“Todas las garantías y ha hay un equipo de seguridad, un protocolo de seguridad para el Mundial. Ayer estuve con FIFA , estamos analizando con la jefa de gobierno (Clara Brugada), después lo vamos a hacer con Monterrey y Guadalajara, con el gobernador de Jalisco (Pablo Lemus) y de Nuevo León (Samuel García), todos los temas relacionados con los partidos que se van a realizar”, mencionó.