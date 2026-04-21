No fue un ataque espontáneo: asesino de Teotihuacán planeó en solitario el tiroteo en las pirámides

“Este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí se planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta”, detalló.

De 27 años, Julio César Jasso Ramírez fue identificado como el agresor del ataque ocurrido en la pirámide de la Luna de Teotihuacán. De acuerdo con el fiscal, actuó solo.

“El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho”, añadió.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Tres horas con 20 minutos después de que la zona arqueológica de Teotihuacán abriera, la tranquilidad de sus visitantes se convirtió en terror.

El joven de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, sacó un arma de fuego y amagó a turistas. Así fue la agresión.

11:23 horas. Se informa a las corporaciones de seguridad que el agresor amenaza a turistas. Se tienen imágenes de la pirámide de la Luna, donde se ve al agresor amagando a los extranjeros.

11:30 horas. Siete minutos después de recibir la llamada, llega personal de la Guardia Nacional.

El agresor efectúa detonaciones de arma de fuego en contra de los elementos de seguridad, quienes repelen la agresión y Julio César Jasso Ramírez es lesionado.

11:45 horas. El joven de 27 años se quita la vida.