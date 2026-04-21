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No fue un ataque espontáneo: agresor planeó antes de disparar en Teotihuacán

El agresor identificado como Julio César Jasso Ramírez, originario de Tlapa, Guerrero, ya había visitado previamente la zona arqueológica y se había hospedado en hoteles cercanos.
mar 21 abril 2026 10:04 AM
No fue un ataque espontáneo: asesino de Teotihuacán planeó en solitario el tiroteo en las pirámides
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su solidaridad con la persona que perdió la vida en la zona arqueológica de Teotihuacán. (Foto: Axel Sánchez/Cuartoscuro.)

El ataque en la pirámide de la Luna en Teotihuacán ocurrido este lunes 20 de abril no fue espontáneo. Antes de que disparara contra turistas, Julio César Jasso Ramírez ya había acudido la zona arqueológica.

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, explicó que el agresor visitó en otras ocasiones Teotihuacán e incluso se hospedó en hoteles cercanos para planear su ataque.

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“Este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí se planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta”, detalló.

De 27 años, Julio César Jasso Ramírez fue identificado como el agresor del ataque ocurrido en la pirámide de la Luna de Teotihuacán. De acuerdo con el fiscal, actuó solo.

“El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho”, añadió.

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¿Cómo ocurrió el ataque?

Tres horas con 20 minutos después de que la zona arqueológica de Teotihuacán abriera, la tranquilidad de sus visitantes se convirtió en terror.

El joven de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, sacó un arma de fuego y amagó a turistas. Así fue la agresión.

11:23 horas. Se informa a las corporaciones de seguridad que el agresor amenaza a turistas. Se tienen imágenes de la pirámide de la Luna, donde se ve al agresor amagando a los extranjeros.

11:30 horas. Siete minutos después de recibir la llamada, llega personal de la Guardia Nacional.

El agresor efectúa detonaciones de arma de fuego en contra de los elementos de seguridad, quienes repelen la agresión y Julio César Jasso Ramírez es lesionado.

11:45 horas. El joven de 27 años se quita la vida.

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12:20 horas. Se resguarda el sitio turístico por las corporaciones de seguridad. Se estableció un sistema de comando de incidentes. En coordinación con el gabinete de seguridad nacional, se llevó a cabo el acordonamiento interno y externo de toda la zona arqueológica.

Como parte del ataque, 13 personas resultaron lesionadas, de las que siete fueron con arma de fuego.

“De los cuales seis ya están dados de alta y la nacionalidad de los lesionados son: canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos. Únicamente tenemos corroborados dos decesos: el del agresor y de una víctima de origen canadiense femenina”, indicó.

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Agresor padecía una alteración psicológica

Un día antes de perpetrar su ataque, Julio César Jasso Ramírez viajó de Guerrero a la Ciudad de México.

El atacante tenía en su poder una arma punzocortante que de marca Smith & Wesson, 52 cartuchos útiles de calibre 38 y una bolsa de plástico que portó durante la agresión.

“Entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, una mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999”, detalló José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con el fiscal, el agresor padecía una enfermedad mental. Su perfil era psicopático.

“Hasta este momento lo que tenemos nos permite establecer que esta persona tenía una alteración de carácter psiquiátrico o psicológico, toda vez que en algunos fragmentos, que por ahí tenemo,s hacía alusiones a que recibía órdenes de ‘alguna entidad que no es de esta tierra’”, indicó.

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