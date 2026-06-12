Cuarenta muertos después, el Plan sigue siendo Plan

Un Estado que cede territorio sin reconocerlo

El indicador más grave no es el número de muertos, aunque cuarenta fallecidos y más de sesenta heridos ya constituyen una tragedia que exige respuesta.

Lo que los datos del Observatorio revelan con claridad es un proceso de sustitución territorial: grupos criminales que siembran minas en caminos rurales, controlan el acceso a comunidades, determinan quién entra y quién sale, y provocan desplazamientos masivos.

Eso no es delincuencia organizada en el sentido convencional.

Es ejercicio de funciones soberanas por parte de actores no estatales.

Y el Plan Michoacán, con sus operativos intermitentes y su presencia rotativa, no ha revertido ese proceso. Lo ha tolerado con presencia uniformada.

La discusión ya no puede encuadrarse únicamente como un problema de seguridad pública. Es una discusión sobre soberanía territorial. Y ningún gobierno puede ganar esa discusión con conferencias de prensa.

Minas que siguen activas, políticas que siguen dormidas

El caso de Cueramato sintetiza con brutalidad la lógica del fracaso institucional.

Una comunidad fue desplazada por la violencia. Las autoridades facilitaron su retorno. Una semana después, dos trabajadores agrícolas murieron al pisar una mina terrestre.

No hubo desminado sistemático. No hubo verificación territorial. No hubo condiciones reales de seguridad.

Hubo una foto de regreso y un comunicado oficial.

Desde cualquier estándar de protección humanitaria internacional, exponer a una población desplazada a un territorio sin sanear constituye una falla gravísima en el deber de protección del Estado.

Desde cualquier estándar de política pública básica, constituye negligencia operativa documentada.

El Plan Michoacán no contempla un programa visible, sistemático y con recursos suficientes de identificación, georreferenciación y neutralización de artefactos explosivos. Esa omisión no es un detalle técnico. Es la prueba de que el plan fue diseñado para ser anunciado, no para resolver.