Plan estratégico de la FGR 2026 – 2029: cinco reformas para una FGR que no existe

Corresponde ahora hacer lo que la crítica responsable exige: señalar con precisión qué políticas públicas concretas pueden corregir lo que el plan evitó enfrentar, y emitir el veredicto final sobre un documento que tiene todas las palabras correctas y ninguna de las decisiones valientes.

Porque el problema de fondo no es técnico.

Las Unidades de Fusión Operativa, la matriz de priorización criminal con sus ocho criterios de evaluación, el enfoque de inteligencia financiera y el diagnóstico territorial por regiones son propuestas sólidas que merecen reconocimiento.

El problema es que están diseñadas para una Fiscalía políticamente autónoma, presupuestalmente responsable y socialmente evaluada.

Esa Fiscalía no existe en México. Y el plan no contiene una sola medida para crearla.

El mapa de las omisiones que definen al sistema

Antes de las propuestas, es necesario nombrar con precisión lo que el plan decidió no escribir, porque esas ausencias son en sí mismas una política: la política del silencio cómodo.

No hay en el documento ninguna estrategia para investigar a funcionarios del gobierno federal en ejercicio.

No hay diagnóstico sobre la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos atribuidas a fuerzas militares. No hay ninguna mención a la crisis de periodistas asesinados ni a los defensores de derechos humanos amenazados, en un país donde esas cifras ubican a México entre los más letales del mundo para ambos grupos.