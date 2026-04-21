Plan estratégico de la FGR 2026 – 2029: cinco reformas para una FGR que no existe

El veredicto: arquitectura sobre arena
La FGR tiene hoy el plan estratégico más elaborado de su historia.
Tiene también la misma percepción de corrupción de hace 10 años, la misma tasa de condenas por procedimiento abreviado, la misma promesa incumplida del Servicio Profesional de Carrera y la misma ausencia de investigaciones que incomoden al poder. La sofisticación retórica del documento no cambia esa ecuación. En todo caso, la hace más difícil de ver porque la envuelve en un lenguaje técnicamente impecable.
México no tiene un problema de metodología de investigación criminal. Tiene un problema de instituciones diseñadas para parecer autónomas sin serlo, de pactos de gobernabilidad que incluyen selectividad explícita en la persecución penal, y de una clase política que aprendió hace mucho tiempo que el mejor instrumento de control no es una fiscalía sometida sino una fiscalía que se autolimita con elegancia.
El Plan Estratégico 2026–2029 es, en ese sentido, un documento que merece ser leído con mucho cuidado: no solo por lo que dice, sino por lo que, con toda precisión técnica y toda deliberación política, prefiere callar.
La pregunta que los ciudadanos deberían hacerle no es si sus propuestas son modernas. Lo son. La pregunta es más simple y más brutal: ¿a quién investigará la FGR cuando investigar resulte políticamente costoso?
Mientras esa pregunta no tenga una respuesta institucional verificable, todo lo demás — las Unidades de Fusión, la inteligencia financiera, la matriz de priorización, el nuevo modelo de investigación — es arquitectura perfectamente diseñada construida sobre arena.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.