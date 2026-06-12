México en el ámbito Mundial

Por ejemplo, una métrica más apropiada de su real lugar económico es el “PIB por persona”, muestra una realidad muy distinta: lugar 73 (con 14,186 dólares de 2024). Eso sí, por arriba de Sudáfrica que no presentó resistencia en el juego inaugural y ocupa el lugar 114 (6,267 dólares). En cambio, nuestros futuros rivales en el futbol están un poco mejor: Corea del Sur en el lugar 37 (con 36,239 dólares) y Chequia ocupa el lugar 44 (con 31,823 dólares) y. El “PIB per cápita” sirve para equilibrar el tamaño de la economía en referencia con la población.

En los indicadores más básicos sobre el bienestar social, nuestro ranking es aún peor.

Por ejemplo en expectativa de vida al nacer, que es un indicador compuesto que refleja calidad de vida, alimentación, condiciones ambientales y acceso a servicios de salud -incluyendo acciones preventivas de todo tipo- ocupamos un deshonroso lugar 106 (con 75.2 años). Muy por debajo de los equipos favoritos de esta copa del mundo, como España (lugar 12 con 83.9 años), Francia (24, con 83 años), Portugal (29, con 82.4 años) y también atrás de nuestros vecinos latinoamericanos: Chile (43, con 81.6 años), Costa Rica (47, con 81 años), Panamá (55, con 79.8 años) y Uruguay (65, con 78.3 años).

En educación no es fácil encontrar indicadores aplicables al conjunto de los países. Y por supuesto, como en todos los casos, hay que tomarlos por lo que nos indican, con sus alcances y limitaciones.

Con esa aclaración, resulta que México ocupa el lugar 89 por el porcentaje de su población mayor de 25 años con al menos el nivel secundario completo (40.8%). En nuestro caso esto quiere decir: la educación media superior (EMS), mejor conocida como bachillerato. Muy por debajo de nuestros socios comerciales: EU (lugar 10, con 91.4% de la población) y Canadá (lugar 13, con 89.5%). Y de nuestros rivales de grupo en esta Copa 2026: Chequia (11, con 91.4%), Corea del Sur (29, con 79.8%) e incluso Sudáfrica, a quien ya le ganamos en el juego inaugural (76, con 45.5%).

Respecto al trabajo, un indicador comparable a nivel internacional es el porcentaje de personas con trabajos vulnerables (con algún grado de precariedad o “informalidad” -como se dice en México) respecto a la población trabajadora. Ahí México ocupa el lugar 87 (con el 25.6%), donde el 1 es el país con menor porcentaje. Nuevamente por debajo de Sudáfrica (lugar 45, con 11.4%), de Chequia (53, con 13.8%) y de Corea (63, con 18.1%). (El caso de Sudáfrica debe matizarse por el tamaño de su población sin trabajo).

En la equidad de género, un indicador relevante es la tasa de participación laboral femenina, donde México cae aún más, pues ocupa el lugar 131, sobre una lista de 186 países con datos recientes, pues solo el 47% de las mujeres tienen trabajo remunerado. En ese indicador, nos superan países de todo tipo, como Bolivia (lugar 14, con 72.4% de participación laboral femenina), Perú (lugar 24, con 65.4%), Jamaica (lugar 33, con 62.4%) o Paraguay (lugar 56, con 59%).

