35 preguntas que la Reforma Electoral debe responder

Sin embargo, los desafíos que hoy enfrenta la democracia mexicana están lejos de ser los mismos que detonaron las reformas anteriores. El problema ya no se reduce a la compra de tiempos en radio o televisión, ni exclusivamente a la inequidad en el acceso a recursos públicos. Ahora la competencia electoral ocurre en un entorno atravesado por una violencia creciente en prácticamente todo el territorio nacional, por la presencia de organizaciones criminales que han aprendido a influir en procesos políticos locales como lo evidencia la detención del alcalde de Tequila por sus vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, por estructuras de control territorial que durante años han operado mediante autoridades municipales y estatales funcionales a intereses ilícitos, y por un ecosistema digital dominado por Inteligencia Artificial, microsegmentación algorítmica, financiamiento ilegal y una polarización amplificada por plataformas que no responden a la lógica del derecho electoral.

El nuevo contexto de nuestra democracia está formado por un ecosistema mucho más complejo, menos visible y considerablemente más difícil de regular, donde la equidad e integridad de la contienda pueden erosionarse sin necesidad de alterar formalmente las reglas. La captura de un municipio por parte de un grupo criminal no requiere modificar la Constitución; basta con influir en quién llega a la boleta y quién puede competir sin amenazas.

Hoy, cuando las pruebas del pasado han quedado subsanadas, la pregunta que deberíamos hacernos está lejos de ser sobre el costo de la democracia; la discusión que debería imperar en la arena pública sobre la propuesta de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum tendría que responder si atiende los retos actuales de 2026 o si permanece anclada en dilemas de otra época.

Mientras el debate público se concentra en financiamiento, representación y rediseño institucional, hay desafíos estructurales que apenas están siendo mencionados. Si de verdad queremos fortalecer nuestra democracia, conviene empezar por formular otras preguntas que no necesariamente están en el centro de la conversación.