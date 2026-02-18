Tijuana. De frontera estigmatizada a oportunidad estratégica de marca ciudad

Durante décadas la ciudad fue leída como frontera problemática. Entre los años 50 y principios del siglo XXI, la narrativa dominante la vinculó con violencia, crecimiento urbano desordenado y economía informal. La migración masiva tensionó servicios públicos, la topografía accidentada amplificó la expansión caótica; la cercanía con Estados Unidos alimentó estigmas asociados al vicio y al narcotráfico, y esa fue la imagen que se instaló en el imaginario nacional e internacional.

Sin embargo, las propias dinámicas de frontera también produjeron capacidades y despertaron una creatividad y competitividad que solo se encuentra en Tijuana: integración industrial profunda con California, mano de obra especializada y una cultura empresarial acostumbrada a competir en mercados globales. Hoy Tijuana es uno de los principales nodos industriales del país, y compite sin problema con otras regiones industriales del mundo. Para darnos una idea, la ciudad concentra el clúster de dispositivos médicos más grande de Norteamérica y genera cerca de 50,000 empleos directos en ese sector que produce aproximadamente la mitad de las exportaciones médicas mexicanas.

También participa en la cadena de valor de semiconductores con exportaciones superiores a los 2,000 millones de dólares anuales y alberga operaciones estratégicas de gigantes tecnológicos; en electrónica, 184 empresas instaladas exportan más de 20 millones de smart TVs al año, lo que la convierte en la capital mundial de la TV. En aeroespacial, emplea a cerca de 40,000 personas y fabrica componentes que terminarán integrándose en tecnología espacial.

En 2026, la inversión en desarrollos industriales supera los 1,000 millones de dólares. La región CaliBaja, integrada con California, forma parte de una de las economías más dinámicas del mundo, la ciudad mantiene una edad promedio cercana a los 30 años y un ecosistema educativo que alimenta la transición hacia sectores vinculados con inteligencia artificial y manufactura avanzada.