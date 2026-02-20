La reforma más cara del país: “la electoral”

El contexto real: un sistema bajo presión criminal

En estados con alta conflictividad —Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas— los grupos criminales ya no solo disputan mercados ilícitos: intervienen en candidaturas, financiamiento, movilización del voto e intimidación de autoridades.

El crimen organizado ha evolucionado de actor depredador a actor regulador territorial.

El documento parte de una narrativa centrada en eficiencia administrativa, pero omite un diagnóstico robusto sobre la penetración criminal en el sistema electoral.

Esa omisión es grave.

Una reforma en 2026 no puede analizarse únicamente en términos de costos o representación proporcional; debe evaluarse en términos de resiliencia democrática frente a actores armados con capacidad de coerción territorial.

Tres vulnerabilidades críticas

1) Rediseño sin blindaje territorial. Cualquier debilitamiento técnico o presupuestal de las autoridades electorales —especialmente a nivel distrital o municipal— amplifica la ventana de captura por poderes fácticos. En regiones con presencia criminal consolidada, la autoridad electoral local es muchas veces la única instancia civil con legitimidad técnica. Reducir capacidades o politizar nombramientos puede traducirse en mayor vulnerabilidad en la instalación de casillas, facilidad para manipular la capacitación electoral e incremento en la coacción del voto en zonas rurales. El documento no presenta un capítulo de evaluación de riesgos de seguridad electoral. Esa omisión es estructuralmente delicada.

2) Financiamiento político: el elefante en la sala. El crimen organizado interviene en campañas mediante aportaciones en efectivo, financiamiento indirecto a través de proveedores, imposición de candidaturas y control territorial para asegurar resultados. Si la reforma se concentra en reducir prerrogativas sin fortalecer la trazabilidad financiera, únicamente incrementará la dependencia de los actores políticos respecto a fuentes ilegales. La experiencia comparada es contundente: cuando el financiamiento público disminuye sin fortalecer mecanismos de fiscalización —Colombia en los noventa, Guatemala postconflicto, Brasil en municipios amazónicos— el vacío lo ocupan actores criminales. El documento no desarrolla una propuesta de auditoría financiera en tiempo real ni de coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera.